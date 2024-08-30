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Ваноли приятно удивляет в «Торино». Экс-тренер «Спартака» здорово дебютировал в серии А

«Торино» Ваноли сыграет с «Венецией» в третьем туре серии А 30 августа
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Паоло Ваноли.
Фото Global Look Press
Болельщики его уважают.
Италия. Серия А. 3-й тур
30 авг, 19:30. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
Торино

Третий тур нового сезона чемпионата Италии откроет поединок двух команд, имеющих прямое отношение к экс-тренеру московского «Спартака» Паоло Ваноли. «Венеция», которую 52-летний специалист в прошлом сезоне поднял из серии В, сыграет дома с «Торино», где он трудится сейчас. И пока — весьма успешно.

После первых двух матчей серии А команду и ее тренера не хвалит в Италии только ленивый. Больше комплиментов получил разве что другой туринский клуб и его новый тренер: «Ювентус» во главе с Тиагу Моттой стал единственной командой, набравшей в двух турах шесть очков. Но про славный «Юве» как-нибудь в другой раз, а пока вернемся к «Торо» и Ваноли.

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Ничью на «Сан-Сиро» против «Милана» и домашнюю победу над «Аталантой» можно объяснить серьезными недочетами участников Лиги чемпионов-2024/25, но не отметить эффективную работу Ваноли нельзя. На фоне уставшего от «Торино» Ивана Юрича Паоло привнес в команду свежую струю, добавил игрокам уверенности в собственных силах и за короткий срок успел поставить довольно зрелищный футбол. И это на фоне продажи лидера и ключевого защитника Бонджорно в «Наполи» и вызвавшего гнев болельщиков ухода полузащитника Беллановы в «Аталанту». В день матча с командой из Бергамо тифози «Торино», кстати, даже провели многолюдный марш протеста из-за продажи Беллановы и в очередной раз призвали владельца Урбано Кайро продать клуб.

Футболисты «Торино».
Фото Global Look Press

На контрасте с ненавистью болельщиков «Торино» по отношению к Кайро, которого они много лет (и, надо признать, не без оснований) обвиняют в нежелании усилить команду до уровня еврокубков, Паоло Ваноли тифози приняли очень хорошо. Да, понятно, что по ходу сезона ситуация может меняться, а разношерстная, истеричная и слишком привередливая торсида «Торино» в любой момент способна показать зубы, но стартовые позиции у Ваноли оказались хорошими. Не скрою, я вот не ожидал от Паоло такой прыти ни в Венеции, ни в Турине.

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У меня было подозрение, что Ваноли может повторить после «Спартака» путь Массимо Карреры, который из сенсационного триумфатора нашего чемпионата превратился в заурядного тренера, не способного решать серьезные задачи. Да, по своей профессиональной подготовке Паоло в моем понимании изначально на голову выше Массимо, но меня смущало то, каким безвольным и управляемым казался Ваноли в общении со своим агентом, который манипулировал им как хотел на российском этапе карьеры. Слишком уж это напоминало второй сезон Карреры в том же «Спартаке», когда Массимо полностью перешел под контроль агентов, что и привело к провалу.

Однако Паоло оказался все же более стойким и профессиональным тренером. В тонущую «Венецию», которая болталась на грани вылета из серии В, тренера устроил все тот же куратор, что выдернул его из «Спартака», и Ваноли сумел не просто спасти венецианцев, но и с ходу вывести их в зону плей-офф. Ну а на второй сезон Ваноли и вовсе поднял команду в высший дивизион, после чего стараниями все того же агента перебрался в Турин. Если Каррера не усвоил из работы в штабе Антонио Конте практически ничего, кроме максимальной экспрессии, то Ваноли явно подготовлен к роли главного тренера в разы лучше.

Паоло Ваноли.
Фото Global Look Press

По нынешним футбольным меркам Паоло, наверное, поздновато дебютировал в роли главного тренера, зато быстро сумел себя зарекомендовать. При каждом удобном случае в Италии вспоминают, что у Ваноли есть в активе Кубок России: титул он и есть титул, даже если на Апеннинах к нашему футболу относятся свысока. Вывести клуб из серии В в элиту — это тоже солидное достижение для любого местного тренера. Так что у Ваноли и здесь стоит правильная галочка в досье. Посмотрим, что дальше будет с «Торино», но в любом случае пока Паоло смотрится в итальянском футболе весьма достойно.

Футбол
ФК Торино
Паоло Ваноли
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