Социальный феномен Италии, образ чего-то светлого и доброго. Умер Сальваторе Скиллачи
Рано утром один старинный итальянский товарищ прислал мне фотографию билета. На нем от руки написано: «Италия — Австрия. 9 июня 1990 года. Олимпийский стадион, Рим».
Именно тогда родилась легенда, которая будет жить в итальянском обществе вечно. Человек ведь жив, пока живет память о нем. И Италии не дано забыть Сальваторе, вернее, просто Тото (с ударением на второй слог) Скиллачи.
9 июня 1990 года форвард «Ювентуса» вышел на замену и забил Австрии единственный и победный гол. 7 июля того же года он реализовал в Бари пенальти Англии, который за четыре минуты до конца основного времени принес Италии третье место. С шестью голами Скиллачи стал тогда лучшим бомбардиром чемпионата мира, а в голосовании на «Золотой мяч» стал вторым, уступив только Лотару Маттеусу.
За неполный месяц лета 1990-го уроженец Палермо превратился из классного, но отнюдь не звездного форварда в символ своего времени. В культового персонажа, чье имя вошло в историю и культуру Италии конца прошлого века. Да, Скиллачи не стал чемпионом мира и не выиграл «Золотой мяч», в отличие от еще более легендарного Паоло Росси, который в 1982-м был лучшим снайпером «своего» первенства мира с шестью голами. Зато Тото творил подвиги не на полях Испании, а у себя на родине, которая в буквальном смысле слова сошла тогда от него с ума. С эмоциональной точки зрения голы Скиллачи и особенно его обезумевшие от счастья глаза настолько врезались в историческую память Италии, что вышли далеко за рамки футбола.
Скиллачи лета 1990 года — это не футболист, а синтез счастья всей страны, которая только-только вышла из благополучных в целом для нее 1980-х годов и неумолимо устремлялась в очень беспокойные и во многом трагические 1990-е.
Скиллачи лета 1990 года — это ностальгия итальянцев по тому славному времени, когда их клубный футбол был сильнейшим в мире и собрал у себя всех главных звезд планеты во главе с Марадоной и ван Бастеном. Недаром же в первой десятке «Золотого мяча» в 1990-м сразу семь представителей серии А.
Скиллачи лета 1990 года — это образ уроженца неблагополучного юга Италии, который своим трудом сумел покорить зажиточный север и объединить своей харизмой всю страну.
Скиллачи образца лета 1990 года — это социальный феномен, который совместил в себе любовь к стране и футболу, подарив такие яркие эмоции, каких Италия затем не ощутила ни после триумфа на ЧМ-2006, ни после победы на Евро-2020. Да, в 1990 году «Скуадра адзурра» обидно проиграла в полуфинале Аргентине, но не все можно измерить титулами. Скиллачи тогда подарил своему народу столько счастья и надежды, что навсегда остался синонимом чего-то светлого и доброго. А ностальгия по светлому и доброму будет жить всегда!
Тогда, в 1990-м, гимном первенства мира в Италии стала песня, которую исполняли Эдоардо Беннато и Джанна Наннини. Она называлась «Итальянское лето», про «волшебные ночи» чемпионата мира. Тогда мелодичная песня стала хитом номер один, а сегодня звучит со всех сторон как дань памяти главному герою тех самых волшебных ночей, которые в Италии не забудут никогда.
Я сам не был на том чемпионате мира и никогда не общался с Тото Скиллачи, но эта прекрасная песня на фоне голов и эмоций легендарного мужчины из Палермо и у меня вызывает ностальгию по чему-то светлому и доброму.
Спасибо за душевность и яркие эмоции, Сальваторе!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Удинезе
|4
|3
|1
|0
|7-4
|10
|
2
|Наполи
|4
|3
|0
|1
|9-4
|9
|
3
|Интер
|4
|2
|2
|0
|9-3
|8
|
4
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6-0
|8
|
5
|Торино
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|
6
|Лацио
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|
7
|Верона
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
8
|Эмполи
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-8
|6
|
10
|Милан
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
11
|Дженоа
|4
|1
|2
|1
|4-5
|5
|
12
|Парма
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
13
|Лечче
|4
|1
|1
|2
|1-6
|4
|
14
|Фиорентина
|4
|0
|3
|1
|5-6
|3
|
15
|Монца
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
16
|Рома
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|
17
|Болонья
|4
|0
|3
|1
|4-7
|3
|
18
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
19
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
|1-6
|2
|
20
|Венеция
|4
|0
|1
|3
|1-8
|1
|20.09
|19:30
|
Кальяри – Эмполи
|- : -
|20.09
|21:45
|
Верона – Торино
|- : -
|21.09
|16:00
|
Венеция – Дженоа
|- : -
|21.09
|19:00
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|21.09
|21:45
|
Лечче – Парма
|- : -
|22.09
|13:30
|
Фиорентина – Лацио
|- : -
|22.09
|16:00
|
Монца – Болонья
|- : -
|22.09
|19:00
|
Рома – Удинезе
|- : -
|22.09
|21:45
|
Интер – Милан
|- : -
|23.09
|21:45
|
Аталанта – Комо
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|П
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|2
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Мандела Кейта
Парма
|1
|0
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|2
|0
|0