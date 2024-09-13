Капелло: «Я впечатлен работой Ваноли в «Торино»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в комментарии «СЭ» отреагировал на признание наставника «Торино» Паоло Ваноли лучшим тренером чемпионата Италии в августе.

«Безусловно, я впечатлен работой Ваноли в Торино и считаю его признание лучшим тренером заслуженным», — сказал Капелло «СЭ».

Экс-наставник «Спартака» возглавил «Торино» этим летом. После 3 туров чемпионата команда Ваноли занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав равное количество очков (7) с «Ювентусом» и «Интером».