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Капелло: «Я впечатлен работой Ваноли в «Торино»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в комментарии «СЭ» отреагировал на признание наставника «Торино» Паоло Ваноли лучшим тренером чемпионата Италии в августе.

«Безусловно, я впечатлен работой Ваноли в Торино и считаю его признание лучшим тренером заслуженным», — сказал Капелло «СЭ».

Экс-наставник «Спартака» возглавил «Торино» этим летом. После 3 туров чемпионата команда Ваноли занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав равное количество очков (7) с «Ювентусом» и «Интером».

Фабио Капелло
ФК Торино
Паоло Ваноли
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 Интер 3 2 1 0 8-2 7
2
 Ювентус 3 2 1 0 6-0 7
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 Торино 3 2 1 0 5-3 7
4
 Удинезе 3 2 1 0 4-2 7
5
 Верона 3 2 0 1 5-3 6
6
 Наполи 3 2 0 1 5-4 6
7
 Эмполи 3 1 2 0 3-2 5
8
 Лацио 3 1 1 1 6-5 4
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 Парма 3 1 1 1 4-4 4
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