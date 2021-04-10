Жена Симоне Индзаги госпитализирована из-за осложнений после коронавируса
Гайя Лукарьелло, супруга главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги, попала в больницу, сообщает Il Messaggero 10 апреля. У нее возникли осложнения после заражения коронавирусом.
Ранее положительный тест на коронавирус сдал и сам тренер. Его болезнь проходит бессимптомно. При этом у его супруги возникли осложнения.
По данным источника, у Лукарьелло возникли проблемы с дыханием. Врачи подозревают у нее пневмонию. Она будет в той же больнице, что и бывший игрой «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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