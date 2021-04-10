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Жена Симоне Индзаги госпитализирована из-за осложнений после коронавируса

20:26
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Гайя Лукарьелло, супруга главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги, попала в больницу, сообщает Il Messaggero 10 апреля. У нее возникли осложнения после заражения коронавирусом.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал и сам тренер. Его болезнь проходит бессимптомно. При этом у его супруги возникли осложнения.

По данным источника, у Лукарьелло возникли проблемы с дыханием. Врачи подозревают у нее пневмонию. Она будет в той же больнице, что и бывший игрой «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де России.

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