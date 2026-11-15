Роналдиньо вышел в стартовом составе итальянской «Равенны»
Бразильский полузащитник Роналдиньо вышел в стартовом составе «Равенны» на матч 14-го тура Серии C против «Форли».
Встреча проходит в Равенне. 46-летний Игрок подписал контракт с клубом 23 июня 2026 года. Соглашение было заключено в Майами. Бразилец также приобрел долю в клубе.
Последним клубом Роналдиньо был «Флуминенсе», за который он выступал в 2015 году. Ранее футболист играл за «Гремио», «ПСЖ», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и мексиканский «Керетаро». В январе 2018 года бразилец официально объявил о завершении карьеры.
Роналдиньо является чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии и обладателем «Золотого мяча» 2005 года. Вместе с «Барселоной» бразилец дважды выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. Также он выиграл чемпионат Италии с «Миланом» и Кубок Либертадорес с «Атлетико Минейро».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лацио
|11
|9
|2
|0
|25-9
|29
|
2
|Интер
|11
|9
|1
|1
|28-13
|28
|
3
|Рома
|11
|8
|3
|0
|31-10
|27
|
4
|Милан
|11
|7
|3
|1
|23-13
|24
|
5
|Комо
|11
|7
|2
|2
|18-10
|23
|
6
|Фрозиноне
|11
|6
|2
|3
|24-15
|20
|
7
|Ювентус
|11
|5
|3
|3
|15-12
|18
|
8
|Болонья
|11
|5
|2
|4
|16-14
|17
|
9
|Кальяри
|11
|5
|1
|5
|10-15
|16
|
10
|Наполи
|11
|4
|3
|4
|18-14
|15
|
11
|Торино
|11
|4
|2
|5
|15-17
|14
|
12
|Аталанта
|11
|4
|2
|5
|17-20
|14
|
13
|Дженоа
|11
|4
|1
|6
|11-16
|13
|
14
|Лечче
|11
|3
|1
|7
|12-22
|10
|
15
|Фиорентина
|11
|2
|3
|6
|17-25
|9
|
16
|Парма
|11
|2
|2
|7
|9-17
|8
|
17
|Сассуоло
|11
|2
|2
|7
|16-29
|8
|
18
|Монца
|11
|2
|1
|8
|17-25
|7
|
19
|Венеция
|11
|2
|0
|9
|8-21
|6
|
20
|Удинезе
|11
|1
|2
|8
|12-25
|5
|21.11
|17:00
|Комо – Кальяри
|- : -
|21.11
|17:00
|Лацио – Лечче
|- : -
|21.11
|20:00
|Парма – Рома
|- : -
|21.11
|22:45
|Наполи – Торино
|- : -
|22.11
|14:30
|Ювентус – Венеция
|- : -
|22.11
|17:00
|Болонья – Удинезе
|- : -
|22.11
|17:00
|Сассуоло – Дженоа
|- : -
|22.11
|20:00
|Милан – Фрозиноне
|- : -
|22.11
|22:45
|Аталанта – Интер
|- : -
|23.11
|22:45
|Монца – Фиорентина
|- : -
|Г
|
|
Густаво Варела
Монца
|9
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|8
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|8
|П
|
|
Хуан Миранда
Болонья
|5
|
|
Маттиа Дзакканьи
Лацио
|5
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|9
|1
|3
|
|
Кристиан Торстведт
Сассуоло
|9
|1
|1
|
|
Эльиф Эльмас
Аталанта
|9
|1
|1