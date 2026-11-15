Роналдиньо вышел в стартовом составе итальянской «Равенны»

Бразильский полузащитник Роналдиньо вышел в стартовом составе «Равенны» на матч 14-го тура Серии C против «Форли».

Встреча проходит в Равенне. 46-летний Игрок подписал контракт с клубом 23 июня 2026 года. Соглашение было заключено в Майами. Бразилец также приобрел долю в клубе.

Последним клубом Роналдиньо был «Флуминенсе», за который он выступал в 2015 году. Ранее футболист играл за «Гремио», «ПСЖ», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и мексиканский «Керетаро». В январе 2018 года бразилец официально объявил о завершении карьеры.

Роналдиньо является чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии и обладателем «Золотого мяча» 2005 года. Вместе с «Барселоной» бразилец дважды выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. Также он выиграл чемпионат Италии с «Миланом» и Кубок Либертадорес с «Атлетико Минейро».