Ибрагимович получил красную карточку в матче с «Пармой»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович был удален в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Пармы». Он получил красную карточку после того, как выразил несогласие с действиями арбитра.

Швед покинул поле на 60-й минуте. «Милан» ведет со счетом 2:1 по ходу второго тайма.

Для шведа это первое удаление в серии А за 3353 дня и четвертая за период выступлений в «Милане».