Ибрагимович получил красную карточку в матче с «Пармой»
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович был удален в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Пармы». Он получил красную карточку после того, как выразил несогласие с действиями арбитра.
Швед покинул поле на 60-й минуте. «Милан» ведет со счетом 2:1 по ходу второго тайма.
Для шведа это первое удаление в серии А за 3353 дня и четвертая за период выступлений в «Милане».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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