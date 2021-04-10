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Ибрагимович получил красную карточку в матче с «Пармой»

20:38
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович был удален в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Пармы». Он получил красную карточку после того, как выразил несогласие с действиями арбитра.

Швед покинул поле на 60-й минуте. «Милан» ведет со счетом 2:1 по ходу второго тайма.

Для шведа это первое удаление в серии А за 3353 дня и четвертая за период выступлений в «Милане».

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