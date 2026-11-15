«Равенна» выиграла в первом за 11 лет официальном матче Роналдиньо

«Равенна» на своем поле одержала победу над «Форли» в матче 14-го тура итальянской Серии C — 2:0.

Голами отметились Джулио Донати и Симоне Рабби.

В стартовом составе «Равенны» вышел бразильский нападающий Роналдиньо, для которого этот матч стал первым на профессиональном уровне за 11 лет. 46-летний футболист провел на поле один тайм, успев отметиться участием в голевой атаке. В июне 2026 года Роналдиньо подписал контракт с «Равенной» и приобрел долю в клубе.

«Равенна» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии С. В 15-м туре команда 22 ноября на выезде сыграет с «Ливорно».