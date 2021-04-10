Льоренте: «Работать с Конте изо дня в день становится трудно»
Испанский форвард Фернандо Льоренте высказался по поводу тренера Антонио Конте, под руководством которого ему довелось поиграть в «Ювентусе».
«Конте — победитель. Тренер, который многое тебе дает. Безусловно, это лучший тренер в моей карьере. Мне очень нравятся его идеи. Ему удается раскрыть лучшее в каждом футболисте. Он действительно очень требователен.
Работать с Конте изо дня в день в течение года становится трудно, но такого тренера всегда хочется иметь", — цитирует Льоренте Marca.
В 45 матчах под руководством Антонио Конте Фернандо Льоренте забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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