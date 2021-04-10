Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Льоренте: «Работать с Конте изо дня в день становится трудно»

20:00
Теги:

Испанский форвард Фернандо Льоренте высказался по поводу тренера Антонио Конте, под руководством которого ему довелось поиграть в «Ювентусе».

«Конте — победитель. Тренер, который многое тебе дает. Безусловно, это лучший тренер в моей карьере. Мне очень нравятся его идеи. Ему удается раскрыть лучшее в каждом футболисте. Он действительно очень требователен.

Работать с Конте изо дня в день в течение года становится трудно, но такого тренера всегда хочется иметь", — цитирует Льоренте Marca.

В 45 матчах под руководством Антонио Конте Фернандо Льоренте забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...