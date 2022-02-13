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Лаксальт: «Не сказал бы, что у Миранчука критичная ситуация, — Гасперини всем дает шанс»

Защитник «Динамо» Лаксальт не считает, что у Миранчука критичная ситуация в «Аталанте»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Алексей Миранчук.
Фото Getty Images

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт в интервью «СЭ» оценил ситуацию полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

— В «Дженоа» ты раскрылся при Джан Пьеро Гасперини, у которого второй год не может пробиться в основу Алексей Миранчук.

— Гасперини модернизировал итальянский футбол — когда большинство команд серии А играли от обороны, он прививал атакующий стиль. В «Дженоа» я был латералем в схеме с пятью защитниками и непривычно много времени проводил впереди. Мне очень нравилось подключаться к атакам!

Что касается Миранчука, то нужно понимать принципы Гасперини: он постоянно ротирует игроков. У него есть три-четыре неприкасаемых футболиста, которые будут в старте всегда, но все остальные получают игровое время. Не сказал бы, что у Миранчука какая-то критичная ситуация. Он получает шансы — да, не всегда выходит в основе, но играет и забивает. Нужно продолжать работать.

Диего Лаксальт. «На ЧМ в России кто-то из наших курил по ночам — вся сборная вскакивала от пожарной сирены». Интервью уникального легионера РПЛ

Источник: sport-express.ru

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
2
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 24 9 5 10 31-25 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
 Специя 24 7 5 12 26-44 26
16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Венеция 24 5 6 13 22-43 21
18
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 23 3 3 17 16-55 11
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.02 17:00
Лацио – Болонья
 3 : 0
12.02 20:00
Наполи – Интер
 1 : 1
12.02 22:45
Торино – Венеция
 1 : 2
13.02 14:30
Милан – Сампдория
 - : -
13.02 17:00
Верона – Удинезе
 - : -
13.02 17:00
Дженоа – Салернитана
 - : -
13.02 17:00
Эмполи – Кальяри
 - : -
13.02 20:00
Сассуоло – Рома
 - : -
13.02 22:45
Аталанта – Ювентус
 - : -
14.02 22:45
Специя – Фиорентина
 - : -
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 22 1 4
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