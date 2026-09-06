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«Интер» продлил контракт с Эспозито до 2032 года

Франческо Пио Эспозито.
Фото Getty Images

«Интер» объявил о продлении контракта с нападающим Франческо Пио Эспозито.

Новое соглашение с 21-летним итальянцем будет действовать до конца июня 2032 года.

Эспозито — воспитанник «Интера», он провел 53 матча за основную команду «россонери» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 8 голевых передач. В сезоне-2026/27 у него 1 гол и 1 результативный пас в 3 играх.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эспозито в 45 миллионов евро.

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ФК Интер (Интернационале)
Франческо Пио Эспозито
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«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Рома 3 3 0 0 10-1 9
2
 Интер 3 3 0 0 8-3 9
3
 Комо 3 2 1 0 7-3 7
4
 Милан 2 2 0 0 4-1 6
5
 Ювентус 2 2 0 0 3-0 6
6
 Лацио 2 2 0 0 2-0 6
7
 Аталанта 3 2 0 1 4-3 6
8
 Удинезе 2 1 1 0 4-3 4
9
 Сассуоло 2 1 0 1 3-3 3
10
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-1 3
11
 Наполи 3 1 0 2 5-5 3
12
 Кальяри 2 1 0 1 1-1 3
13
 Лечче 2 1 0 1 2-4 3
14
 Торино 3 1 0 2 4-5 3
15
 Болонья 2 0 0 2 0-2 0
16
 Парма 2 0 0 2 0-3 0
17
 Монца 2 0 0 2 3-7 0
18
 Венеция 2 0 0 2 0-4 0
19
 Дженоа 3 0 0 3 1-7 0
20
 Фиорентина 3 0 0 3 1-9 0
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38 тур
4.09 21:45 Дженоа – Комо 1 : 4
5.09 16:00 Фиорентина – Торино 1 : 2
5.09 19:00 Интер – Наполи 3 : 2
5.09 21:45 Рома – Аталанта 2 : 1
6.09 16:00 Фрозиноне – Венеция - : -
6.09 16:00 Парма – Монца - : -
6.09 19:00 Болонья – Сассуоло - : -
6.09 21:45 Ювентус – Милан - : -
7.09 19:00 Кальяри – Лечче - : -
7.09 21:45 Удинезе – Лацио - : -
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ЖК
Г
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 5
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 2
Ассан Камара
Ассан Камара

Удинезе

 2
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 2
Рафик Бельгали
Рафик Бельгали

Торино

 1
И К Ж
Габриэле Кальвани
Габриэле Кальвани

Фрозиноне

 2 0 2
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 2 0 2
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 3 0 2
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