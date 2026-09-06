«Интер» продлил контракт с Эспозито до 2032 года
«Интер» объявил о продлении контракта с нападающим Франческо Пио Эспозито.
Новое соглашение с 21-летним итальянцем будет действовать до конца июня 2032 года.
Эспозито — воспитанник «Интера», он провел 53 матча за основную команду «россонери» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 8 голевых передач. В сезоне-2026/27 у него 1 гол и 1 результативный пас в 3 играх.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эспозито в 45 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рома
|3
|3
|0
|0
|10-1
|9
|
2
|Интер
|3
|3
|0
|0
|8-3
|9
|
3
|Комо
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Милан
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
5
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
6
|Лацио
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
7
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
8
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
9
|Сассуоло
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|
11
|Наполи
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
12
|Кальяри
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
13
|Лечче
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
14
|Торино
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Болонья
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
16
|Парма
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
17
|Монца
|2
|0
|0
|2
|3-7
|0
|
18
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
19
|Дженоа
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0
|
20
|Фиорентина
|3
|0
|0
|3
|1-9
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.09
|21:45
|Дженоа – Комо
|1 : 4
|5.09
|16:00
|Фиорентина – Торино
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Интер – Наполи
|3 : 2
|5.09
|21:45
|Рома – Аталанта
|2 : 1
|6.09
|16:00
|Фрозиноне – Венеция
|- : -
|6.09
|16:00
|Парма – Монца
|- : -
|6.09
|19:00
|Болонья – Сассуоло
|- : -
|6.09
|21:45
|Ювентус – Милан
|- : -
|7.09
|19:00
|Кальяри – Лечче
|- : -
|7.09
|21:45
|Удинезе – Лацио
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|5
|
|
Густаво Варела
Монца
|2
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|
|
Анди Диуф
Интер
|2
|
|
Рафик Бельгали
Торино
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Габриэле Кальвани
Фрозиноне
|2
|0
|2
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|2
|0
|2
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|3
|0
|2
Новости