«Интер» продлил контракт с Эспозито до 2032 года

«Интер» объявил о продлении контракта с нападающим Франческо Пио Эспозито.

Новое соглашение с 21-летним итальянцем будет действовать до конца июня 2032 года.

Эспозито — воспитанник «Интера», он провел 53 матча за основную команду «россонери» во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 8 голевых передач. В сезоне-2026/27 у него 1 гол и 1 результативный пас в 3 играх.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эспозито в 45 миллионов евро.