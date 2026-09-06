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Ювентус — Милан: счет и результат матча 3 тура Серии А 6 сентября 2026

«Ювентус» в концовке ушел от поражения в матче с «Миланом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Диегу Морейра и Керим Алайбегович.
Фото Reuters

«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Миланом» в матче 3-го тура итальянской Серии А — 1:1.

Счет на 68-й минуте открыл 19-летний полузащитник гостей Альфаджо Сиссе. Хозяева отыгрались на 90+2-й минуте, отличился Федерико Гатти.

«Милан» набрал 7 очков и занимает четвертое место в Серии А. «Ювентус» (7 очков) уступает миланцам по дополнительным показателям и идет пятым.

В следующем туре «Милан» 12 сентября в Риме сыграет против «Лацио». «Ювентус» 13 сентября дома встретится с «Сассуоло».

Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур.
06 сентября, 21:45. Алльянц (Турин)
Ювентус
1:1
Милан

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ФК Милан
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Рома 3 3 0 0 10-1 9
2
 Интер 3 3 0 0 8-3 9
3
 Комо 3 2 1 0 7-3 7
4
 Ювентус 2 2 0 0 3-0 6
5
 Милан 2 2 0 0 4-1 6
6
 Лацио 2 2 0 0 2-0 6
7
 Аталанта 3 2 0 1 4-3 6
8
 Фрозиноне 3 2 0 1 6-3 6
9
 Удинезе 2 1 1 0 4-3 4
10
 Сассуоло 3 1 1 1 5-5 4
11
 Наполи 3 1 0 2 5-5 3
12
 Кальяри 2 1 0 1 1-1 3
13
 Торино 3 1 0 2 4-5 3
14
 Лечче 2 1 0 1 2-4 3
15
 Парма 3 0 1 2 1-4 1
16
 Монца 3 0 1 2 4-8 1
17
 Болонья 3 0 1 2 2-4 1
18
 Венеция 3 0 0 3 2-7 0
19
 Дженоа 3 0 0 3 1-7 0
20
 Фиорентина 3 0 0 3 1-9 0
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4.09 21:45 Дженоа – Комо 1 : 4
5.09 16:00 Фиорентина – Торино 1 : 2
5.09 19:00 Интер – Наполи 3 : 2
5.09 21:45 Рома – Аталанта 2 : 1
6.09 16:00 Фрозиноне – Венеция 3 : 2
6.09 16:00 Парма – Монца 1 : 1
6.09 19:00 Болонья – Сассуоло 2 : 2
6.09 21:45 Ювентус – Милан - : -
7.09 19:00 Кальяри – Лечче - : -
7.09 21:45 Удинезе – Лацио - : -
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Дониэлл Мален
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Рома

 5
Антонио Раймондо
Антонио Раймондо

Фрозиноне

 4
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Густаво Варела

Монца

 2
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
Анди Диуф
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Интер

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Рикарду Мангаш
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Монца

 2
И К Ж
Габриэле Кальвани
Габриэле Кальвани

Фрозиноне

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Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

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Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 3 0 2
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