«Ювентус» в концовке ушел от поражения в матче с «Миланом»

«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Миланом» в матче 3-го тура итальянской Серии А — 1:1.

Счет на 68-й минуте открыл 19-летний полузащитник гостей Альфаджо Сиссе. Хозяева отыгрались на 90+2-й минуте, отличился Федерико Гатти.

«Милан» набрал 7 очков и занимает четвертое место в Серии А. «Ювентус» (7 очков) уступает миланцам по дополнительным показателям и идет пятым.

В следующем туре «Милан» 12 сентября в Риме сыграет против «Лацио». «Ювентус» 13 сентября дома встретится с «Сассуоло».