«Ювентус» претендует на Милинковича-Савича

«Ювентус» претендует на полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт хавбека с римлянами истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

Ранее Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что не собирается продавать полузащитника, а собирается предложить 27-летнему сербу новый контракт.

В этом сезоне на счету Милинковича-Савича 15 матчей за «Лацио», 4 гола и 7 результативных передач.