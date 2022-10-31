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31 октября, 23:35

«Ювентус» претендует на Милинковича-Савича

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» претендует на полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт хавбека с римлянами истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

Ранее Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что не собирается продавать полузащитника, а собирается предложить 27-летнему сербу новый контракт.

В этом сезоне на счету Милинковича-Савича 15 матчей за «Лацио», 4 гола и 7 результативных передач.

ФК Лацио
ФК Ювентус
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 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
13
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
14
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
15
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 12 1 2 9 11-24 5
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 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
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29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
 4 : 0
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 0 : 1
29.10 21:45
Интер – Сампдория
 3 : 0
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 0 : 2
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 0 : 0
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 1 : 2
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 1 : 3
30.10 22:45
Торино – Милан
 2 : 1
31.10 20:30
Верона – Рома
 1 : 3
31.10 22:45
Монца – Болонья
 - : -
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Виктор Осимхен

Наполи

 7
Марко Арнаутович

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 7
Душан Влахович

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Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

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И К Ж
Мортен Юльманн

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Лечче

 11 1 4
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Удинезе

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