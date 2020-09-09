Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев считает, что полузащитник Алексей Миранчук сможет заиграть в «Аталанте». Сам Талалев в сезоне-1997/98 выступал в Италии за «Тревизо».

— Абсолютно согласен, что Миранчуку сразу заиграть будет сложно, — сказал Талалаев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Он настолько талантлив и хорошо, но первое время будет очень сложно: перейти к новому уровню интенсивности, к новому уровню требований, потому что работа главного тренера «Аталанты» построена на жесточайшей дисциплине и очень строгом отношении к мелочам. Время на перестройку будет обязательно. Но у Алексея есть все, чтобы стать звездой. Период его адаптации будет немного короче, чем у Головина в «Монако». Мне бы очень хотелось пожелать ему этого, потому что мне было очень сложно после нашего футбола перейти в футбол Италии. Хочется дать такое напутствие: «Самое главное, чтобы хватило характера вынести все эти сложности», и тогда весной увидим Алексея на абсолютно другом уровне.