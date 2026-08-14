Источник: Леау сообщил о мышечной проблеме на фоне интереса со стороны «Галатасарая»
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау сообщил медицинскому штабу команды о мышечной проблеме, из-за которой он может пропустить товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед» 15 августа и которая может сказаться на его трансфере, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, существует опасение, что повреждение 27-летнего португальца может повлиять на потенциальный трансфер. Наибольший интерес к футболисту проявляет «Галатасарай».
Матч с «Манчестер Юнайтед» станет последней предсезонной игрой «Милана» этим летом перед встречей с «Торино» в 1-ом туре Серии А сезона-2026/27, который состоится 23 августа. Леау также рискует пропустить матч против «Торино».
Леау играет за «Милан» с августа 2019 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 в 31 матче нападающий забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.
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|Интер
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2
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3
|Рома
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4
|Комо
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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7
|Аталанта
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8
|Болонья
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9
|Лацио
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10
|Удинезе
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11
|Сассуоло
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12
|Торино
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13
|Парма
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14
|Кальяри
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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|0-0
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17
|Лечче
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|0-0
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18
|Венеция
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|0-0
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19
|Фрозиноне
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20
|Монца
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
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|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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