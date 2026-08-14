Источник: Леау сообщил о мышечной проблеме на фоне интереса со стороны «Галатасарая»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау сообщил медицинскому штабу команды о мышечной проблеме, из-за которой он может пропустить товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед» 15 августа и которая может сказаться на его трансфере, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, существует опасение, что повреждение 27-летнего португальца может повлиять на потенциальный трансфер. Наибольший интерес к футболисту проявляет «Галатасарай».

Матч с «Манчестер Юнайтед» станет последней предсезонной игрой «Милана» этим летом перед встречей с «Торино» в 1-ом туре Серии А сезона-2026/27, который состоится 23 августа. Леау также рискует пропустить матч против «Торино».

Леау играет за «Милан» с августа 2019 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 в 31 матче нападающий забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.