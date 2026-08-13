Сын Дзанетти подписал контракт с «Интером»
Сын бывшего капитана «Интера» Хавьера Дзанетти Томас подписал профессиональный контракт с миланским клубом, сообщает журналист Николо Скира.
Томас Дзанетти родился в 2012 году и выступает на позиции полузащитника. Он продолжит играть за академию «Интера».
Его отец Хавьер Дзанетти выступал за «Интер» с 1995 по 2014 год и с 1999 года являлся капитаном команды. Вместе с клубом аргентинец пять раз становился чемпионом Италии, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также побеждал в Кубке УЕФА, Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.
После завершения игровой карьеры Дзанетти остался в структуре «Интера». С 2014 года он занимает должность вице-президента клуба.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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24 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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