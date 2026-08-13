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13 августа, 19:05

Сын Дзанетти подписал контракт с «Интером»

Сергей Ярошенко

Сын бывшего капитана «Интера» Хавьера Дзанетти Томас подписал профессиональный контракт с миланским клубом, сообщает журналист Николо Скира.

Томас Дзанетти родился в 2012 году и выступает на позиции полузащитника. Он продолжит играть за академию «Интера».

Его отец Хавьер Дзанетти выступал за «Интер» с 1995 по 2014 год и с 1999 года являлся капитаном команды. Вместе с клубом аргентинец пять раз становился чемпионом Италии, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также побеждал в Кубке УЕФА, Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.

После завершения игровой карьеры Дзанетти остался в структуре «Интера». С 2014 года он занимает должность вице-президента клуба.

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Хавьер Дзанетти
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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