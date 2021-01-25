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Сегодня Кокорин встретится с президентом «Фиорентины»

21:45
Александр Кокорин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», 29-летний нападающий Александр Кокорин переехал из Рима, где днем проходил два медобследования перед подписанием контракта с «Фиорентиной», во Флоренцию. Вечером у форварда запланирован совместный ужин с президентом клуба из столицы Тосканы Рокко Коммиссо, который изъявил желание лично познакомиться с российским новичком «фиалок».

Завтра в первой половине дня Кокорин должен официально заключить соглашение с новой командой, а во второй — провести первую тренировку в качестве ее игрока.

Ранее Кокорин прибыл в римскую клинику «Вилла Стюарт», где прошло медобследование для перехода в «Фиорентину».

21 января «Спартак» объявил о договоренности с итальянской командой о трансфере российского нападающего. В нынешнем сезоне Кокорин провел 10 матчей за красно-белых, забил два гола и сделал две результативные передачи.

(Вячеслав Короткин)

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Материалы сюжета: Кокорин: из «Спартака» — в «Фиорентину»




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