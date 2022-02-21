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Сегодня, 00:39

«Удинезе» и «Лацио» сыграли вничью

Евгений Петров
Корреспондент

«Удинезе» сыграл вничью с «Лацио» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

На пятой минуте хозяева открыли счет. Отличился Жерар Деулофеу. Фелипе Андерсон на 45-й минуте сравнял результат.

«Лацио» набрал 43 очка. Команда занимает шестое место в серии А. У «Удинезе» 25 очков и 16-я позиция.

В следующем туре «Удинезе» на выезде сыграет с «Миланом», а «Лацио» примет «Наполи».

Италия. Серия А. 26-й тур
20 февр, 22:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:1
Лацио
Голы
Деулофеу, 5 (1:0), Фелипе Андерсон, 45 (1:1)
Удинезе
Сильвестри Перес Молина Мари Бекао Соппи (Зегелар, 63) Арслан (Перейра, 63) Макенго Уоллас Бету Деулофеу (Саксесс, 73)
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Габаррон Хюсай Дзакканьи Милинкович-Савич Катальди Марушич Башич (Андерсон, 78) Фелипе Андерсон Педро (Кабрал, 24)
Предупреждения
Арслан 28’, Перес 44’, Макенго 53’  -  Катальди 70’, Дзакканьи 72’
Судьи
Массими (Италия)

ФК Лацио
ФК Удинезе
серия А
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 26 17 5 4 52-28 56
2
 Интер 25 16 6 3 55-22 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
12
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
13
 Удинезе 25 6 10 9 34-41 28
14
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 25 7 5 13 27-46 26
17
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
18
 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
19
 Дженоа 26 1 13 12 22-47 16
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 22:45
Ювентус – Торино
 1 : 1
19.02 17:00
Сампдория – Эмполи
 2 : 0
19.02 20:00
Рома – Верона
 2 : 2
19.02 22:45
Салернитана – Милан
 2 : 2
20.02 14:30
Фиорентина – Аталанта
 1 : 0
20.02 17:00
Венеция – Дженоа
 1 : 1
20.02 20:00
Интер – Сассуоло
 0 : 2
20.02 22:45
Удинезе – Лацио
 1 : 1
21.02 21:00
Кальяри – Наполи
 - : -
21.02 23:00
Болонья – Специя
 - : -
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 21 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 22 1 4
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