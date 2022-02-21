«Удинезе» и «Лацио» сыграли вничью

«Удинезе» сыграл вничью с «Лацио» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

На пятой минуте хозяева открыли счет. Отличился Жерар Деулофеу. Фелипе Андерсон на 45-й минуте сравнял результат.

«Лацио» набрал 43 очка. Команда занимает шестое место в серии А. У «Удинезе» 25 очков и 16-я позиция.

В следующем туре «Удинезе» на выезде сыграет с «Миланом», а «Лацио» примет «Наполи».