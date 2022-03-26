«Милан» рассмотрит возможность выкупа Мессиаса у «Кротоне» в конце сезона

«Милан» в конце сезона рассмотрит возможность выкупа нападающего Жуниора Мессиаса, выступающего за команду на правах аренды из «Кротоне», сообщает журналист Николо Скира.

У «россонери» есть опция выкупа 30-летнего бразильца за 5,5 миллиона евро, но клуб рассчитывает договориться о трансфере за меньшую сумму. Сам футболист хотел бы остаться в «Милане».

Мессиас выступает за «Милан» с августа 2021 года, на его счету 5 голов в 24 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 6,5 миллиона евро.