Томори рассказал, как убедил Абрахама перейти в «Рому»

Защитник «Милана» Фикайо Томори рассказал, как помог своему бывшему партнеру по «Челси» Тэмми Абрахаму перейти в «Рому».

«Когда Тэмми сказал, что у него есть предложение от «Ромы», я сказал ему: «Брат, это отличный вариант и отличная лига». Я чувствовал, что в этой команде он повысит свой уровень. В этом сезоне Абрахам уже забил много голов и помогает в борьбе за место в Лиге чемпионов. Переход помог ему, а я рассказывал ему о своих впечатлениях от серии А, в которой мне самому было очень приятно играть, особенно в первые полгода», — приводит The Guardian слова Томори.

Абхарам и Томори — воспитанники «Челси». Томори перешел в «Милан» в январе 2021 года, Абрахам стал футболистом «Ромы» в августе того же года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и отдал 4 результативных передачи в 40 матчах за римлян.