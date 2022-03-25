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Сегодня, 15:38

Ориги подпишет четырехлетний контракт с «Миланом»

Нападающий «Ливерпуля» Ориги согласился перейти в «Милан»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги согласился перейти в «Милан», сообщает Sempre Milan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport 25 марта.

По информации источника, 26-летний бельгиец подпишет с итальянским клубом контракт на четыре года с зарплатой четыре миллиона евро в год.

Отмечается, что сделка близка к завершению.

В нынешнем сезоне Ориги забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 14 матчах за «Ливерпуль». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://sempremilan.com/why-origi-liverpool-milan-strategy

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Дания

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17%

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ТБ 2.0

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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