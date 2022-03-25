Ориги подпишет четырехлетний контракт с «Миланом»

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги согласился перейти в «Милан», сообщает Sempre Milan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport 25 марта.

По информации источника, 26-летний бельгиец подпишет с итальянским клубом контракт на четыре года с зарплатой четыре миллиона евро в год.

Отмечается, что сделка близка к завершению.

В нынешнем сезоне Ориги забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 14 матчах за «Ливерпуль». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.