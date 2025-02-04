«Милан» арендовал Соттиля у «Фиорентины»

Вингер «Фиорентины» Риккардо Соттиль арендован «Миланом», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 25-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне Соттиль провел 25 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.