«Милан» подписал Бондо из «Монцы»

Полузащитник «Монцы» Уоррен Бондо подписал контракт с «Миланом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 21-летним французом рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Бондо провел 22 матча и заработал одну красную карточку.