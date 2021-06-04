«Кальяри» может продать Година из-за высокой зарплаты

«Кальяри» рассматривает вариант продажи защитника Диего Година. У игрока контракт с клубом до 2023 года, но спортивный директор команды Стефано Капоццукка заявил, что клуб не может платить столь высокую зарплату игроку, сообщает Marca.

35-летний Годин зарабатывает в Италии около 3 миллионов евро в год. В ближайшее время он проведет встречу с руководством клуба.

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» сделало предложение итальянскому «Кальяри» по трансферу центрального защитника. Российский клуб предлагает Годину трехлетний контракт с зарплатой около 4 миллионов евро.

В минувшем сезоне Годин провел 28 матчей за «Кальяри» и забил один гол. Защитник является игроком сборной Уругвая. На его счету более 100 матчей за национальную команду.