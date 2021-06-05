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Сарри хочет видеть Инсинье в «Лацио»

06:31
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Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в «Лацио». По информации LaLaziosiamonoi, новый главный тренер римской команды Маурицио Сарри хочет видеть игрока в составе.

Ранее Сарри работал с Инсинье в «Наполи», который он тренировал с 2015 по 2018 год.

Нынешний контракт игрока сборной Италии рассчитан до 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 48 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач.

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