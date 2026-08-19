Романо: хавбек «Ливерпуля» Кертис Джонс переходит в «Интер» за 35 миллионов евро

«Интер» договорился о переходе полузащитника «Ливерпуля» Кертиса Джонса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, мерсисайдцы согласились продать игрока за 35 миллионов евро. Джонс в ближайшее время пройдет медобследование.

25-летний англичанин имеет действующий контракт до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Джонс сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.