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Романо: хавбек «Ливерпуля» Кертис Джонс переходит в «Интер» за 35 миллионов евро

Руслан Минаев

«Интер» договорился о переходе полузащитника «Ливерпуля» Кертиса Джонса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, мерсисайдцы согласились продать игрока за 35 миллионов евро. Джонс в ближайшее время пройдет медобследование.

25-летний англичанин имеет действующий контракт до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Джонс сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

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