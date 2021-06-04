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Калабрия отказывается продлевать контракт с «Миланом»

22:26
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Защитник «Милана» Давиде Калабрия отказывается продлевать контракт с «россонери». Клуб предложил ему 5-летнее соглашение на улучшенных условиях, но игрок пока не ответил согласием, сообщает Calciomercato.

Переговоры продолжаются уже несколько месяцев, и вчера на базе клуба прошел очередной их этап с участием спортивного директора Паоло Мальдини. По условиям нового трудового договора 24-летний итальянец будет получать 2 миллиона евро, однако он хочет еще более солидного повышения оклада.

В сезоне-2020/21 Калабрия провел 39 матчей за «Милан», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу, а также заработал 7 желтых карточек. Текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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