Источник: «Рома» может вернуть Де Росси спустя три недели после его отставки

«Рома» рассматривает вариант с возвращением Даниеле Де Росси на пост главного тренера команды, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, владельцы клуба недовольны хорватским специалистом Иваном Юричем, пришедшим на замену Де Росси, и раздумывает над его увольнением. В «Роме» не исключают вариант с возвращением 41-летнего итальянского тренера, который руководил командой с января по 18 сентября 2024 года.

Отмечается, что исход матча 7-го тура серии А против «Монцы» может стать ключевым для судьбы Юрича. Игра пройдет 6 октября.

«Рома» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками.