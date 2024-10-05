La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» расторгнет контракт с Погба
«Ювентус» намерен расторгнуть контракт с полузащитником Полем Погба, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, причиной такого решения является большая зарплата футболиста. По контракту до лета 2026 года француз получает 8 миллионов евро за сезон.
4 октября сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации Погба с 4 лет до 18 месяцев.
29 февраля 31-летнего француза дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|7
|5
|1
|1
|14-5
|16
|
2
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9-0
|12
|
3
|Милан
|6
|3
|2
|1
|14-7
|11
|
4
|Торино
|6
|3
|2
|1
|10-8
|11
|
5
|Интер
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|
6
|Удинезе
|6
|3
|1
|2
|9-10
|10
|
7
|Эмполи
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
8
|Лацио
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
9
|Рома
|6
|2
|3
|1
|7-4
|9
|
10
|Верона
|7
|3
|0
|4
|12-12
|9
|
11
|Комо
|7
|2
|2
|3
|10-14
|8
|
12
|Аталанта
|6
|2
|1
|3
|11-12
|7
|
13
|Болонья
|6
|1
|4
|1
|7-9
|7
|
14
|Фиорентина
|6
|1
|4
|1
|7-7
|7
|
15
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|3-11
|5
|
16
|Кальяри
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|
17
|Парма
|6
|1
|2
|3
|10-12
|5
|
18
|Дженоа
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|
19
|Венеция
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
|
20
|Монца
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.10
|19:30
|
Наполи – Комо
|3 : 1
|4.10
|21:45
|
Верона – Венеция
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Удинезе – Лечче
|- : -
|5.10
|19:00
|
Аталанта – Дженоа
|- : -
|5.10
|21:45
|
Интер – Торино
|- : -
|6.10
|13:30
|
Ювентус – Кальяри
|- : -
|6.10
|16:00
|
Болонья – Парма
|- : -
|6.10
|16:00
|
Лацио – Эмполи
|- : -
|6.10
|19:00
|
Монца – Рома
|- : -
|6.10
|21:45
|
Фиорентина – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|4
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|5
|1
|1
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