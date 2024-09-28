Заговор в «Роме»: оказывается, Де Росси сплавила гендиректор! Ее раскрыли и заставили уйти

Пострадал еще и новый тренер.

«Рома» сменила главного тренера спустя четыре тура после старта чемпионата — спасший прошлый сезон Даниэле Де Росси неожиданно отправился в отставку. Итальянский журналист Риккардо Тревизиани вскрыл, что за уходом Де Росси стоят подковерные интриги уже бывшего генерального директора клуба Лины Соулуку.

Что случилось

По данным итальянского инсайдера, гендир все лето мечтала продать Пауло Дибалу в Саудовскую Аравию. Аргентинец не ушел, после чего Соулуку велела Де Росси не использовать его — чтобы Дибала не наиграл на количество минут, обеспечившее бы ему продление контракта. Однако тренер проигнорировал просьбу Лины — Пауло выходил в каждом матче, дважды появившись в старте. После того как нападающий появился в основе во втором туре против «Эмполи» и отбегал все 90 минут, генеральный директор приняла решение об отставке Даниэле. Изначально она хотела уволить экс-хавбека «Ромы» после матча с «Ювентусом», но римляне выгрызли ничью (0:0), и тренер остался.

Уже после встречи с «Эмполи» Соулуку начала переговоры с новым тренером, а упущенную победу в четвертом туре над «Дженоа» (1:1) она посчитала поводом для отставки. Новый коуч Иван Юрич получил зеленый свет и отправился на матч «Пармы» и «Удинезе», чтобы отсмотреть следующего соперника «Ромы» в чемпионате. Лина же на следующий день после ничьей с «Дженоа» организовала встречу с футболистами — туда она пригласила всех, кроме Лоренцо Пеллегрини и Джанлуки Манчини, которых считала преданными Де Росси — об этом рассказало издание Corriere dello Sport.

Даниэле Де Росси. Фото AFP

Соулуку спросила игроков о тренере, но, к ее удивлению, весь состав выразил Де Росси полную поддержку. Гендир даже пыталась спровоцировать авторитетного Дибалу лично выступить против него, но аргентинец отказался. Однако Лина все равно отправилась на встречу с владельцами Дэном и Райаном Фридкиными и заявила, что Даниэле утратил доверие футболистов. Боссы согласились, что в таком случае его необходимо увольнять. Утром 18 сентября итальянца убрали.

Пеллегрини и Манчини сразу же потребовали объяснений. Так они узнали о совете игроков, на который не были приглашены, и убедили владельцев, что вся команда доверяла тренеру, а Дибала даже публично поддержал Де Росси. Фридкины начали внутреннее расследование, чтобы понять, какая из сторон врет. Когда заговор Соулуку вскрылся, владельцы потребовали от нее объяснений. Не получив их, они выгнали Лину из клуба.

Кто такая Соулуку

Соулуку пришла в «Рому» в апреле: заменила на должности генерального директора Пьетро Берарди, который часто противоречил владельцам. До этого Соулуку четыре года отработала на этой должности в «Олимпиакосе», а еще раньше решала правовые вопросы Майкла Эссьена во время его выступления в «Панатинаикосе» — вместе с сестрой она основала юридическую фирму. «Лина — опытный, уважаемый и авторитетный специалист в футболе и бизнесе. Мы с радостью приветствуем Лину в семье «Ромы», — говорил после назначения Фридкин.

Иван Юрич. Фото Reuters

Как «Рома» играла при Де Росси

Итальянец почти всю игровую карьеру провел в «Роме», а в январе 2024-го возглавил команду. Де Росси сменил Жозе Моуринью и к концу сезона наладил результаты: с девятого места серии А поднял на шестое и до финальных туров цеплялся за Лигу чемпионов, а в Лиге Европы римляне добрались до полуфинала, где в борьбе уступили «Байеру» (2:4 по сумме двух игр).

Текущую кампанию римляне начали неудачно — ни разу не выиграли в четырех первых турах чемпионата, однако потерпели лишь одно поражение. Этого хватило для отставки Де Росси, несмотря на то что ему летом приобрели 10 футболистов.

Новым тренером «Ромы» стал Иван Юрич — команда под руководством хорвата в первом матче разгромила «Удинезе» в чемпионате (3:0), а после сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) в Лиге Европы.

Некрасивое увольнение Де Росси сказывается и на Юриче. Теперь на него оказывается серьезное давление — как пишут инсайдеры, клуб должен выиграть какой-нибудь трофей или хотя бы попасть в Лигу чемпионов, чтобы он остался на следующий сезон. Плохо восприняли назначение хорвата и болельщики.