Гол Земуры принес «Удинезе» победу над «Лечче»

«Удинезе» на своем поле обыграл «Лечче» в матче 7-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол в игре забил защитник Джордан Земура, который отличился на 75-й минуте.

«Удинезе» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице серии А. У «Лечче» 5 баллов и 18-я позиция.

В следующем матче «Удинезе» сыграет против «Милана», а «Лечче» встретится с «Фиорентиной».