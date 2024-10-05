Гол Земуры принес «Удинезе» победу над «Лечче»
«Удинезе» на своем поле обыграл «Лечче» в матче 7-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Единственный гол в игре забил защитник Джордан Земура, который отличился на 75-й минуте.
«Удинезе» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице серии А. У «Лечче» 5 баллов и 18-я позиция.
В следующем матче «Удинезе» сыграет против «Милана», а «Лечче» встретится с «Фиорентиной».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|7
|5
|1
|1
|14-5
|16
|
2
|Удинезе
|7
|4
|1
|2
|10-10
|13
|
3
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9-0
|12
|
4
|Милан
|6
|3
|2
|1
|14-7
|11
|
5
|Торино
|6
|3
|2
|1
|10-8
|11
|
6
|Интер
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|
7
|Эмполи
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
8
|Лацио
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
9
|Рома
|6
|2
|3
|1
|7-4
|9
|
10
|Верона
|7
|3
|0
|4
|12-12
|9
|
11
|Комо
|7
|2
|2
|3
|10-14
|8
|
12
|Аталанта
|6
|2
|1
|3
|11-12
|7
|
13
|Болонья
|6
|1
|4
|1
|7-9
|7
|
14
|Фиорентина
|6
|1
|4
|1
|7-7
|7
|
15
|Лечче
|7
|1
|2
|4
|3-12
|5
|
16
|Кальяри
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|
17
|Парма
|6
|1
|2
|3
|10-12
|5
|
18
|Дженоа
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|
19
|Венеция
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
|
20
|Монца
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
Результаты / календарь
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|4.10
|19:30
|
Наполи – Комо
|3 : 1
|4.10
|21:45
|
Верона – Венеция
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Удинезе – Лечче
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Аталанта – Дженоа
|- : -
|5.10
|21:45
|
Интер – Торино
|- : -
|6.10
|13:30
|
Ювентус – Кальяри
|- : -
|6.10
|16:00
|
Болонья – Парма
|- : -
|6.10
|16:00
|
Лацио – Эмполи
|- : -
|6.10
|19:00
|
Монца – Рома
|- : -
|6.10
|21:45
|
Фиорентина – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|4
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|6
|1
|1
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