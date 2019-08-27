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Антонио Кандрева: «Конте — подходящий тренер для любого игрока»

03:02
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Нападающий «Интера» Антонио Кандрева после победы над «Лечче» (4:0) в первом туре чемпионата Италии отдал должное главному тренеру Антонио Конте.

— Я рад голу, но, прежде всего, победе, — цитирует Sky Sport Italia форварда. — Конте — подходящий тренер для любого игрока, а не только для меня. Мы отдаем все за него, потому что он отдает все за нас.

Я потерял год, но хочу компенсировать этот период вместе со своими товарищами по команде. Когда вы чувствуете, что люди верят в вас, вам легче выходить на поле.

Интер — Лечче

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