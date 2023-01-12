Агнет Буффона ответил на вопрос, продолжит ли голкипер карьеру после окончания сезона

Футбольный агент Сильвано Мартина, представляющий интересы голкипера «Пармы» Джанлуиджи Буффона, рассказал, продолжит ли его подопечный свою карьеру по окончании текущего сезона серии В.

«У него осталось два года контракта, но мы поговорим в конце сезона, и Джиджи сможет принять лучшее для себя решение. Конечно, он все еще чувствует себя конкурентоспособным. На мой взгляд, если «Парма» выйдет в серию А, он обязательно продолжит карьеру. Если нет, он все еще может продолжать, но только если они обязательно будут на вершине. серия B — очень сложная лига, и то, что «Парма» сделала в матче Кубка Италии с «Интером», доказывает это», — приводит слова Мартина Tuttosport.

44-летний вратарь выступает за «Парму» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб четыре матча и пропустил семь мячей.

После 19 матчей «Парма» занимает шестую строчку в турнирной таблице серии B, набрав 27 очков. Лидирует — «Фрозиноне» (39 очков).