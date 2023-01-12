«Рома» пока не получила запрос «Торино» по аренде Шомуродова

Как стало известно «СЭ», римский клуб пока не получил официального запроса по аренде нападающего Элдора Шомуродова в «Торино». В «Роме» знают об интересе к игроку сборной Узбекистана со стороны различных европейских клубов.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Торино» сделал официальный запрос «Роме» по аренде Элдора Шомуродова до конца текущего сезона.

27-летний Шомуродов выступает за клуб из Рима с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел в составе «Ромы» 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.