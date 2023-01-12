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Сегодня, 14:10

«Рома» пока не получила запрос «Торино» по аренде Шомуродова

Микеле Антонов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», римский клуб пока не получил официального запроса по аренде нападающего Элдора Шомуродова в «Торино». В «Роме» знают об интересе к игроку сборной Узбекистана со стороны различных европейских клубов.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Торино» сделал официальный запрос «Роме» по аренде Элдора Шомуродова до конца текущего сезона.

27-летний Шомуродов выступает за клуб из Рима с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел в составе «Ромы» 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Элдор Шомуродов
ФК Рома
ФК Торино
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 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
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 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
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 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
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 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
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 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
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 Специя 17 3 6 8 16-28 15
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 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
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 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 - : -
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 - : -
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
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Интер – Верона
 - : -
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Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 - : -
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
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Виктор Осимхен

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 10
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Интер

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П
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Жерар Деулофеу

Удинезе

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И К Ж
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 7 1 2
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