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Агент Алексея Миранчука — о переходе в «Торино»: «Сложный трансфер»

Агент Алексея Миранчука высказался о переходе игрока в «Торино»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, высказался о переходе его подопечного в «Торино».

— Вы совершили великий трансфер.

— Великий? Рабочий и сложный. Как охарактеризовать этот трансфер? У человека появляется возможность поменять обстановку, выйти на новый эмоциональный уровень, потому что эмоционально и психологически все было не так хорошо. Также играть в той лиге, в которой он провел 2 года. Он ее чувствует и понимает. Плюс балканские футболисты партнеры, тренер.

11 августа «Торино» объявил об аренде Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа. Сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется. Однако ранее сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.

26-летний россиянин будет выступать за «Торино» до конца сезона-2022/23.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
ЦСКА

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
Алексей Миранчук
ФК Торино
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
13.08 19:30
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