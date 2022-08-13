Вадим Шпинев, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, высказался о переходе его подопечного в «Торино».

— Вы совершили великий трансфер.

— Великий? Рабочий и сложный. Как охарактеризовать этот трансфер? У человека появляется возможность поменять обстановку, выйти на новый эмоциональный уровень, потому что эмоционально и психологически все было не так хорошо. Также играть в той лиге, в которой он провел 2 года. Он ее чувствует и понимает. Плюс балканские футболисты партнеры, тренер.

11 августа «Торино» объявил об аренде Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа. Сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется. Однако ранее сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.

26-летний россиянин будет выступать за «Торино» до конца сезона-2022/23.