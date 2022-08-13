Агент Миранчука: «Руководство «Аталанты» говорило: «Ну, как можно его отдавать, когда он такое умеет?»

Агент российского полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о том, что руководство «Аталанты» не хотело отпускать игрока в «Торино» из-за его исключительных навыков.

— Вы говорили, что Миранчука в «Аталанте» называют исключительно top-player.

— Да, это правда. После товарищеского матча с «Валенсией» Леша вышел на десять минут, после игры Гасперини в раздевалке устроил некую взбучку, касающуюся многих футболистов. На следующий день прилетели, был выходной, а потом тренировка с двухсторонкой. Леша забил четыре гола. Присутствовало на тренировке все руководство, это были голы в его стиле. И они взялись за голову. Они говорят: «Ну, как можно тебя отдавать, когда ты такое умеешь?»

11 августа «Торино» объявил об аренде Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа. Сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется. Однако ранее сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.

26-летний россиянин будет выступать за «Торино» до конца сезона-2022/23.