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Агент Миранчука: «Руководство «Аталанты» говорило: «Ну, как можно его отдавать, когда он такое умеет?»

Агент Миранчука рассказал, почему «Аталанта» не хотела отпускать Миранчука
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Агент российского полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о том, что руководство «Аталанты» не хотело отпускать игрока в «Торино» из-за его исключительных навыков.

— Вы говорили, что Миранчука в «Аталанте» называют исключительно top-player.

— Да, это правда. После товарищеского матча с «Валенсией» Леша вышел на десять минут, после игры Гасперини в раздевалке устроил некую взбучку, касающуюся многих футболистов. На следующий день прилетели, был выходной, а потом тренировка с двухсторонкой. Леша забил четыре гола. Присутствовало на тренировке все руководство, это были голы в его стиле. И они взялись за голову. Они говорят: «Ну, как можно тебя отдавать, когда ты такое умеешь?»

11 августа «Торино» объявил об аренде Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа. Сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется. Однако ранее сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.

26-летний россиянин будет выступать за «Торино» до конца сезона-2022/23.

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Зенит
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25%

2.55

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16%

1.56
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Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

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24%

1.67

Обе забьют - да

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Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
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 Интер 0 0 0 0 0-0 0
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 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
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 - : -
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