Агент Миранчука: «Руководство «Аталанты» говорило: «Ну, как можно его отдавать, когда он такое умеет?»
Агент российского полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о том, что руководство «Аталанты» не хотело отпускать игрока в «Торино» из-за его исключительных навыков.
— Вы говорили, что Миранчука в «Аталанте» называют исключительно top-player.
— Да, это правда. После товарищеского матча с «Валенсией» Леша вышел на десять минут, после игры Гасперини в раздевалке устроил некую взбучку, касающуюся многих футболистов. На следующий день прилетели, был выходной, а потом тренировка с двухсторонкой. Леша забил четыре гола. Присутствовало на тренировке все руководство, это были голы в его стиле. И они взялись за голову. Они говорят: «Ну, как можно тебя отдавать, когда ты такое умеешь?»
11 августа «Торино» объявил об аренде Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа. Сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется. Однако ранее сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.
26-летний россиянин будет выступать за «Торино» до конца сезона-2022/23.
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1
|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0-0
|0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0
|0-0
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16
|Специя
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0-0
|0
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20
|Монца
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|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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