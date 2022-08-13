Фабио Каннаваро рассказал об отношении к главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью

Бывший защитник сборной Италии и «Ювентуса» Фабио Каннаваро рассказал, как относится к главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью.

«Моуринью — умный человек и отличный тренер. В свой первый сезон он выиграл Лигу конференций, это хорошее начало. Он добавил физической силы и опыта команде, которая уже была качественной», — цитирует Каннаваро Corriere dello Sport.

Сезон-2021/22 «Рома» завершила на 6-м месте, набрав 63 очка. Также римляне стали победителями Лиги конференций.