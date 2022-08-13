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Сегодня, 14:25

Фабио Каннаваро рассказал об отношении к главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью

Виктория Кравченко
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Бывший защитник сборной Италии и «Ювентуса» Фабио Каннаваро рассказал, как относится к главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью.

«Моуринью — умный человек и отличный тренер. В свой первый сезон он выиграл Лигу конференций, это хорошее начало. Он добавил физической силы и опыта команде, которая уже была качественной», — цитирует Каннаваро Corriere dello Sport.

Сезон-2021/22 «Рома» завершила на 6-м месте, набрав 63 очка. Также римляне стали победителями Лиги конференций.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

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2.02

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24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
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18%

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Фабио Каннаваро
ФК Ювентус
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 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
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 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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