Фабио Каннаваро рассказал об отношении к главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью
Бывший защитник сборной Италии и «Ювентуса» Фабио Каннаваро рассказал, как относится к главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью.
«Моуринью — умный человек и отличный тренер. В свой первый сезон он выиграл Лигу конференций, это хорошее начало. Он добавил физической силы и опыта команде, которая уже была качественной», — цитирует Каннаваро Corriere dello Sport.
Сезон-2021/22 «Рома» завершила на 6-м месте, набрав 63 очка. Также римляне стали победителями Лиги конференций.
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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|0
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|0-0
|0
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10
|Торино
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|0
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|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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