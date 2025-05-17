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17 мая 2025, 23:08

Черышев попрощался с «Паниониосом»: «Спасибо, что приняли меня. Желаю вам всего самого лучшего в будущем»

Алина Савинова
Денис Черышев.
Фото AFP

Российский полузащитник Денис Черышев обратился со словами благодарности к игрокам, тренерам и руководству «Паниониоса».

34-летний футболист покинул греческую команду в статусе свободного агента.

«Я хотел бы искренне поблагодарить всю семью «Паниониос». Спасибо, что приняли меня и мою семью в этом сезоне. Спасибо руководству клуба, тренерам, персоналу и особенно моим товарищам по команде за то, что помогали мне во всем. Я желаю вам всего самого лучшего в будущем. Здесь у вас всегда будет друг. Пришло время сделать еще один шаг в моей карьере! Спасибо всем за поддержку», — написал Черышев в своих соцсетях.

Черышев выступал за «Паниониос» с сентября 2024 года. На его счету 24 матча в составе греческой команды во всех турнирах, в которых он забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Ранее в своей карьере россиянин играл за «Венецию», «Валенсию», «Вильярреал», «Севилью» и «Реал».

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Денис Черышев
Футбол
ФК Паниониос
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