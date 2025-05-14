Чалов подвел итоги первого сезона в ПАОКе

Форвард ПАОКа Федор Чалов подвел итоги первого сезона в чемпионате Греции.

«Закончился мой первый сезон в ПАОКе, и в первую очередь хочу поблагодарить всех, кто следил и поддерживал, несмотря ни на что.

Даже не верится, что прошел целый год. Оглядываясь назад, понимаю, как много было игр, побед и поражений, но в футболе эти недели летят незаметно, и каждый раз наступление отпуска напоминает о том, что пройдена еще одна ступень...

Адаптация в новом месте включает в себя не только футбол. Твоя привычная рутина меняется, появляется необходимость быстро понимать менталитет нового места, постепенно привыкаешь делать повседневные дела на другом языке. И вот спустя год ты в Салониках снова ешь на завтрак привычные сырники со сметаной, приготовленные из творога из магазина «Moskva» и понимаешь, что ты освоился!

Поэтому пишу вам и обещаю себе, что новый сезон порадует нас гораздо больше», — написал Чалов в Telegram-канале.

С прошлого лета Чалов играет за ПАОК на позиции нападающего. В сезоне-2024/25 Чалов отметился 5 голами и 7 ассистами в 40 матчах. Его контракт с греческим клубом действует до конца июня 2027 года. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет 9 миллионов евро.