АЕК продлил контракт с Николичем до 2029 года

Экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Марко Николич продлил контракт с АЕКом.

Новое соглашение между 46-летнего серба с греческой командой рассчитан до лета 2029 года.

Николич воглавил АЕК летом 2025 года. Под его руководством афинская команда выиграла чемпионат Греции.

В «Локомотиве» Николич работал с 2020 по 2021 год, а в ЦСКА — с 2024 по 2025 год. Под руководством серба железнодорожники заняли второе место в РПЛ в сезоне-2019/20, а также финишировали третьими в РПЛ и выиграли Кубок России в сезоне-2020/21.

Армейский клуб Николич привел к бронзовым медалям чемпионата России и к победе в Кубке России в сезоне-2024/25.

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