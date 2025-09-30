Футбол
30 сентября, 00:42

Оздоев: «Можно было бы и раньше уехать играть в Европу, но и в России у меня была прекрасная карьера»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» отметил, что великолепно ощущает себя в чемпионате Греции.

«Я в Греции уже третий год, и я себя ощущаю великолепно и по спортивной части, и в быту. Мы с командой добились очень хороших результатов — стали чемпионами в первом сезоне, вышли в 1/4 финала Лиги конференции, в прошлом году выходили из группового этапа Лиги Европы, в чемпионате страны заняли третье место. Карьера складывается очень хорошо, и адаптация, быт. Я — семейный человек, поэтому мне адаптироваться в любом месте легко.

Я бы сказал, что больше плюсов, чем минусов, потому что в первую очередь плюс, конечно, это погода, небольшие перелеты. Когда есть хорошая погода круглый год, ты живешь на солнечной территории, тебе приятнее и комфортнее. Единственное, конечно, скучаю по родине и по родному языку, по тому языку, который у нас является национальным языком в России, по русскому языку скучаю.

Если в целом сравнивать, то можно было бы и раньше уехать играть в Европу, но и в России была прекрасная карьера. Я выиграл много титулов, чем горжусь. Играл в топ-командах российской премьер-лиги и никогда не задумывался о том, что я где-то потерял, потому что все, что мы делаем в жизни, наверное, все идет своим чередом, и то, что мы должны получить, мы получаем», — сказал Оздоев.

32-летний россиянин имеет действующий контракт с греческим клубом до лета 2026 года. Он с 2023-го выступает за ПАОК.

Магомед Оздоев
Футбол
ФК ПАОК
