Оздоев: «Чалов очень хорошо тренируется и пытается сделать все возможное, чтобы ПАОК побеждал»

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» отметил, что его одноклубник Федор Чалов хорошо адаптируется в греческом клубе.

«Да, я думаю, что он не зацикливается. Все мы переживаем в той или иной ситуации. Думаю, что не без этого. Но в целом, конечно, помогаем. И он не маленький ребенок, которого нужно сильно... взбадривать или что-то показывать. Он умный парень и многое понимает. Я считаю, что у него хорошо идет адаптационный период. Он проходит хорошо адаптацию сейчас. Думаю, что этот сезон и в дальнейшем ему будет легче. Для него это первый такой полноценный отъезд из России в другую культуру, в другой быт, другой чемпионат, в другую погоду абсолютно. Потому что условно в сентябре, когда плюс 30 и дышать практически невозможно. Наверное, многие люди не понимают, что такое адаптация. И в связи с этим ожидать можно что угодно, но в первую очередь он очень хорошо тренируется и пытается сделать все возможное, чтобы команда победила.

Я считаю, что первый сезон у него достаточно неплохой был. Он забил для того игрового времени, которое получил, достаточно. Можно было больше, но он забил много голов, отдавал передачи. Думаю, что просто нужно время, адаптация, привыкнуть ко всему. Он привык, партнеры привыкали к нему долго, и поэтому я думаю, что в целом все будет у него хорошо», — сказал Оздоев.

Чалов в 2024 году перешел из ЦСКА в ПАОК. 27-летний россиянин имеет действующий контракт до лета 2027-го. В 51 матче за греческую команду он забил 8 голов и сделал 7 голевых передач.