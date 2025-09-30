Футбол
30 сентября, 00:40

Оздоев рассказал, что значит его жест при праздновании забитого гола

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» отметил, что не зацикливается на голах.

«Всем добрый вечер. Нет, я никогда не зацикливался. У меня же нет задачи забивать гол. Когда забиваю, приятно. Не забивая, это не моя основная задача. Для меня самое главное, чтобы нападающие забивали голы. И для меня, не знаю почему-то, но всегда всю жизнь для себя считал, что лучше отдам передачу, чем сам забью.

Жест при праздновании? Такой жест, который принят в исламе, называется поклонением Всевышнему. Я этим жестом изобразил человека, который молится Всевышнему. В первую очередь, это для детей посвящено, потому что очень много детей в мире болеет, и которым нужна помощь. Это мольба для детей в таком роде изображена мной», — сказал Оздоев.

32-летний россиянин имеет действующий контракт с греческим клубом до лета 2026 года. Он с 2023-го выступает за ПАОК.

В 3-м туре этого сезона в чемпионате Греции Оздоев забил гол и сделал голевую передачу в матче против «ОФИ» (2:1). Это его 10-й гол за ПАОК.

