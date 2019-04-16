Слуцкий провел тренировку детской команды

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий и его ассистент Олег Яровинский провели тренировку детской команды "Элдения", состоящей из игроков в возрасте до 12 лет. Российский специалист выполнил обещание Дамиана Пултрума - мальчика, которого он встретил во время посещения детского отделения больницы в Рейнштате.

- Занятие прошло великолепно, - сказал Слуцкий в интервью пресс-службе "Витесса". - Довольно высокий уровень игроков стал для меня сюрпризом. Я получил позитивные эмоции. Думаю, некоторых парней может ждать хорошее будущее в футболе. А одна девочка вообще показала топовый уровень!

"Витесс" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка после 30 туров.

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