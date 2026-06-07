«Фейеноорд» объявил об отставке ван Перси

«Фейеноорд» объявил об отставке главного тренера Робина ван Перси. Стороны досрочно прекратили сотрудничество.

«Мы провели тщательную внутреннюю оценку результатов команды и увидели тенденцию к снижению количества набранных очков как в еврокубках, так и в Эредивизии. В итоге пришли к выводу, что лучше начать новый сезон с новым главным тренером», — цитирует пресс-служба клуба технического директора Деви Риго.

Ван Перси занимал свой пост с 24 февраля 2025 года. Под руководством 42-летнего специалиста команда провела 58 матчей — 30 побед, 9 ничьих и 19 поражений.

В сезоне-2025/26 «Фейеноорд» занял второе место в таблице чемпионата Нидерландов.