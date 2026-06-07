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7 июня, 23:09

«Фейеноорд» объявил об отставке ван Перси

Руслан Минаев
Робин ван Перси.
Фото AFP

«Фейеноорд» объявил об отставке главного тренера Робина ван Перси. Стороны досрочно прекратили сотрудничество.

«Мы провели тщательную внутреннюю оценку результатов команды и увидели тенденцию к снижению количества набранных очков как в еврокубках, так и в Эредивизии. В итоге пришли к выводу, что лучше начать новый сезон с новым главным тренером», — цитирует пресс-служба клуба технического директора Деви Риго.

Ван Перси занимал свой пост с 24 февраля 2025 года. Под руководством 42-летнего специалиста команда провела 58 матчей — 30 побед, 9 ничьих и 19 поражений.

В сезоне-2025/26 «Фейеноорд» занял второе место в таблице чемпионата Нидерландов.

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Робин ван Перси
ФК Фейеноорд
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