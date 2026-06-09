Marca: «Аякс» хочет подписать тер Штегена, но у клуба не хватает денег на его зарплату

«Аякс» заинтересован в подписании вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, сообщает Marca.

По данным источника, у нидерландской команды возникли сложности с согласованием зарплаты 34-летнего немца. Он хотел бы получать 15 миллионов евро за один сезон. Это больше, на что рассчитывали в «Аяксе».

В январе 2026 года «Барселона» отдала вратаря в аренду в «Жирону», за которую он сыграл в двух матчах.

Контракт немца с «Барселоной» действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в три миллиона евро.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max