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Сегодня, 07:49

Marca: «Аякс» хочет подписать тер Штегена, но у клуба не хватает денег на его зарплату

Павел Лопатко

«Аякс» заинтересован в подписании вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, сообщает Marca.

По данным источника, у нидерландской команды возникли сложности с согласованием зарплаты 34-летнего немца. Он хотел бы получать 15 миллионов евро за один сезон. Это больше, на что рассчитывали в «Аяксе».

В январе 2026 года «Барселона» отдала вратаря в аренду в «Жирону», за которую он сыграл в двух матчах.

Контракт немца с «Барселоной» действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в три миллиона евро.

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Марк-Андре тер Штеген
ФК Аякс
ФК Барселона
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