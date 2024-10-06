В «Лейпциге» растет новый Холанн. У Шешко необычный набор данных для нападающего, скоро он может стать звездой
Перед Евро-2024 в медиа активно ходили слухи о том, что «Арсеналу» позарез нужен новый нападающий. В системе Артеты форвардом стал профильный полузащитник Кай Хаверц, а Габриэл Жезус пропустил много из-за травм, а сейчас как будто потерял доверие тренера. Казалось, что Шешко — идеальный кандидат, и трансфер вот-вот состоится.
Но в июне Беньямин продлил контракт с «Лейпцигом» аж до 2029 года. Такое решение многих шокировало: обычно футболисты (особенно молодые) долго не думают и сразу дают согласие на переход в АПЛ. Но у словенца, как и у Холанна, с которым его сравнивают, продуманный подход к развитию карьеры.
Чего успел добиться
Шешко — не из тех, кто сразу ворвался во взрослый футбол и начал выдавать сумасшедшие цифры. На молодежном уровне он всегда считался перспективным игроком, но «РБ Зальцбург» свой актив ценил и подводил к основному составу постепенно.
В 2019-м Шешко переехал в Австрию и на следующий же день был заявлен за фарм «РБ» — «Лиферинг». Правда, он все равно больше играл в молодежной лиге, где успел удивить, забив семь мячей за шесть матчей. Следующий год Беньямин провел уже в дубле — оформил 27 голевых действий и заслужил место в основном составе первой команды.
Поначалу Беньямин был запасным — в первом сезоне в качестве игрока первой команды играл немного. Зато на следующий год зацепился за свой шанс и забил 16 голов в чемпионате. Переход в топовую европейскую лигу был не за горами.
За Шешко следили многие топ-клубы Европы — его вполне могли забрать еще из «Зальцбурга». Но футболист оказался в немецком «Лейпциге», что неудивительно, учитывая связь через спонсорство «Ред Булла».
От первого сезона Шешко в бундеслиге ждали многого — у всех перед глазами был пример Эрлинга Холанна, который тоже пришел из «Зальцбурга» и сразу же стал звездой чемпионата. Но Беньямину потребовалось время — в первой половине сезона-2023/24 нападающий забил всего три мяча в 17 встречах.
Зато после зимнего перерыва у Шешко «поперло» — в последних 16 турах бундеслиги словенец забил 11 мячей, отмечался забитыми голами в каждой из семи последних игр чемпионата.
Интерес «Арсенала»
После дебютного сезона в топ-лиге Шешко снова стали связывать с переходом в новый клуб. Основным кандидатом на его подпись был «Арсенал», хотя в списке претендентов назывались также «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Футболист поступил по-своему и не выбрал ни одну из этих команд.
А почему «Арсенал»? На бумаге трансфер выглядел очень логичным — почти все эксперты говорили, что клубу до чемпионства не хватило одного-двух топ-игроков, и главное, чего нет у Микеля Артеты, — забивного нападающего.
В «Арсенале» роль нападающего исполняет Кай Хаверц, хотя вообще-то до переезда в Англию немец был полузащитником. Артета ценит футболиста за игру без мяча и креатив. Правда, решение сделать из Хаверца форварда было скорее вынужденным — Жезус часто травмировался и плохо завершал моменты, а другие опции лондонцев не устраивали. Не ставить же в основу Нкетиа?
Хаверц отлично вписался в новую систему «Арсенала» и действительно приносит пользу в своей роли. Тем не менее ему все равно не стать забивным нападающим, от которого стоит ожидать минимум 20 голов за сезон. В этом смысле переход Шешко позволил бы опустить Хаверца на позицию десятки и сбалансировать игру в атаке.
«Я очень хорошо подумал. Я уверен, что сделал правильное решение. Я хотел получить больше опыта, стать лучше и не торопить события. Видение «Лейпцига» понятно: все здесь направлено на рост, прогресс и высокие цели. Я думаю, я поступил правильно», — сказал Беньямин Шешко после продления контракта.
С другой стороны, если бы словенец был бы так нужен «Арсеналу», деньги бы на него нашлись. Значит, нужно еще подождать и показать стабильность.
Что нужно улучшить
Многие скажут, что Шешко просто струсил, не ухватившись за большую возможность. С другой стороны, Беньямин очень рассудителен: понимает, что ему нужно еще поработать над аспектами своей игры, при этом в «Лейпциге» он уже освоился и имеет все ресурсы для достижения этой цели. Правда, есть моменты, над которыми еще надо работать — в первую очередь над хладнокровием.
«Он выходил один на один с вратарем и мог воспользоваться своей скоростью, чтобы просто оббежать голкипера, но в итоге промахнулся, — говорил тренер «Лейпцига» Марко Розе, комментируя игру Шешко за Словению против Португалии. — Мы постараемся улучшить этот аспект».
А вот слова спортдира «Лейпцига» Марселе Шефера: «Нам нужно с ним поработать над первым касанием. Если ты хочешь быть топ-топ-топ-футболистом и выйти на новый уровень, первое касание очень важно. Так ты выигрываешь время и пространство. На самом высоком уровне тебе не дадут ни того ни другого».
Очевидно, в клубе знают о сильных и слабых местах Шешко и действительно всеми силами стараются ему помочь стать по-настоящему топовым футболистом. Может показаться, что от боссов «Лейпцига» в его адрес отправляется только критика, но это не так.
«У него есть все, и мы хотим помочь ему выйти на новый уровень своего потенциала. По моему мнению, он — идеальный форвард. Он высокий, быстрый, хорошо играет головой и умеет бить как правой, так и левой», — говорит тот же Шефер.
Текущий сезон
Шешко начал сезон очень здорово — причем играет он теперь как на острие атаки, так и в полуфлангах под форвардом. В бундеслиге Беньямин пока отметился только двумя голами — оба забил в ворота «Аугсбурга» в пятом туре. Есть и голевые: ассистировал в том же поединке с «Аугсбургом», а заодно помог команде остановить непобедимый «Байер», оформив голевую передачу.
В Лиге чемпионов «Лейпциг» пока проваливается — проиграли оба стартовых матча. Правда, сам Шешко, похоже, против топовых соперников чувствует себя лучше: забил «Атлетико» и отметился дублем в ворота «Ювентуса». За два матча он уже забил больше голов в ЛЧ, чем в прошлом сезоне (три против двух).
У словенца сейчас 10 голов и две голевые передачи во всех турнирах. Статистику подмасливает игра против сборной Казахстана — в сентябре Шешко оформил в ворота команды Черчесова хет-трик.
Сейчас Шешко находится в отличной форме. Возможно, забил бы больше, если бы «Лейпциг» играл по более традиционной схеме: сейчас Марко Розе выстраивает футболистов в 3-4-2-1, и Шешко нередко оказывается в этой самой двойке под нападающим. Сборная Словении же играет по чисто британской 4-4-2, и там у футболиста уже четыре гола в этом сезоне.
Игра в непривычной схеме (ранее «Лейпциг» выстраивался в 4-2-2-2) может помочь Шешко улучшить те качества, о которых говорили боссы клуба. Как мы видим, у футболиста в этом году уже два голевых паса — это столько же, сколько в предыдущей кампании. Беньямина не видят в роли простого замыкающего — он должен видеть партнеров и создавать им моменты.
В чем уникален
Интересно, что Шешко мощно прогрессирует в игре в оттяжке. В сезоне-2023/24 Шешко отдал всего 215 точных передач. В сторону чужих ворот он продвинул мяч передачами всего на 492 метра (в сумме). В этой кампании Шешко уже отпасовал партнерам 73 раза — общая дистанция пасов вперед составила 218 метров. Очевидно, если так пойдет и дальше, то Беньямин сильно перебьет показатели прошлого сезона.
Еще один полезный показатель, который нередко обходят стороной, — продвижение мяча. Прошлогодний Шешко совершил 273 продвижения, тогда как нынешний всего за пять туров сделал 67. Растет и процент успешности обводок. Вроде бы что тут необычного? Но дело в антропометрии — при росте 195 сантиметров Беньямин очень недурно работает с мячом и прогрессирует в этом направлении. Что-то в стиле молодого Златана, с Холанном как раз общего тут меньше.
Правда, теперь Шешко меньше бьет — вероятно, сказывается новая схема и незнакомая роль на поле. В среднем наносит на один удар за игру меньше, чем в сезоне-2023/24 (1,75 против 2,77). Зато в завершении все еще хорош: прошлогодняя версия Беньямина перебила показатель ожидаемых голов на 6,3, нынешний Беньямин не отстает: уже +1,1. Разница кажется большой, но она должна сократиться по ходу сезона.
Следующий шаг
Слова о том, что Шешко нужно набраться опыта — не пустой звук. Беньямин действительно поработал над разными аспектами своей игры и во многом стал еще лучше. Если получится обойтись без серьезных травм, то следующий шаг в футболе он может сделать уже летом 2025-го.
«Арсеналу» все еще нужен хороший нападающий, и Шешко до сих пор связывают с переездом в Лондон. А по последним сообщениям, за словенцем следят и в «Барселоне». Следующим летом Беньямина наверняка захотят видеть в своем составе и другие топ-клубы Европы.
Главное, что если Шешко все-таки уйдет из «Лейпцига», то это будет его взвешенное и осознанное решение и он будет готов к новому вызову.
Статистика fbref, transfermarkt
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|17-4
|13
|
2
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|0
|1
|11-6
|12
|
3
|Фрайбург
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|
4
|РБ Лейпциг
|5
|3
|2
|0
|8-2
|11
|
5
|Байер
|6
|3
|2
|1
|16-12
|11
|
6
|Унион Б
|6
|3
|2
|1
|6-4
|11
|
7
|Боруссия Д
|6
|3
|1
|2
|12-11
|10
|
8
|Хайденхайм
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|
9
|Штутгарт
|5
|2
|2
|1
|14-10
|8
|
10
|Майнц
|6
|2
|2
|2
|11-10
|8
|
11
|Вердер
|6
|2
|2
|2
|8-12
|8
|
12
|Вольфсбург
|6
|2
|1
|3
|13-12
|7
|
13
|Аугсбург
|6
|2
|1
|3
|9-15
|7
|
14
|Боруссия М
|6
|2
|0
|4
|7-10
|6
|
15
|Ст-Паули
|6
|1
|1
|4
|4-9
|4
|
16
|Хоффенхайм
|5
|1
|0
|4
|9-15
|3
|
17
|Хольштайн
|6
|0
|2
|4
|9-19
|2
|
18
|Бохум
|6
|0
|1
|5
|6-14
|1
|4.10
|21:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|2 : 1
|5.10
|16:30
|
Байер – Хольштайн
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Бохум – Вольфсбург
|1 : 3
|5.10
|16:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|2 : 1
|5.10
|16:30
|
Вердер – Фрайбург
|0 : 1
|5.10
|19:30
|
Ст-Паули – Майнц
|0 : 3
|6.10
|16:30
|
Хайденхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|6.10
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.10
|20:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|- : -
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|6
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|5
|П
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|4
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Карим Адейеми
Боруссия Д
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|4
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|4
|1
|1
|
|
Стенли Нсоки
Хоффенхайм
|2
|1
|0