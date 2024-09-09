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9 сентября, 23:50

У Черчесова — первое и чувствительное поражение с Казахстаном. У Шешко — хет-трик

Словения разгромила Казахстан в матче Лиги наций
Гоша Чернов
Корреспондент
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Словения разгромила Казахстан (3:0) в Лиге наций.
Фото Global Look Press
Сборная Словении без проблем справилась с командой российского тренера.
Лига наций B. Группа 3
09 сент, 21:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
3:0
Казахстан

Сборная Казахстана проиграла Словении в матче 2-го тура Лиги наций. Исход встречи был определен уже в первые полчаса, за которые два мяча забил нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко. В середине второго тайма форвард оформил хет-трик и установил окончательный счет — 3:0. Это первое поражение Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

Станислав Черчесов и&nbsp;Столе Сольбаккен после матча Казахстан&nbsp;&mdash; Норвегия (0:0). Почему Черчесову рано радоваться после ничьей с Норвегией

«На каком базаре продается дух победителей?»

После домашней ничьей с Норвегией команда Черчесова отправилась в Словению, с которой у всех российских болельщиков связаны негативные воспоминания. Казахстан альпийская сборная тоже покусала: в отборочном турнире Евро-2024 эти две команды до последнего боролись за прямую путевку в Германию, но Словения в финальном туре вырвала ее, победив в очной встрече.

Черчесов перед игрой с Норвегией пошутил, что попробует остановить нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна с помощью автомата Калашникова. Сдержать его удалось — 0:0. Перед матчем в Любляне экс-тренер сборной России вновь повеселил журналистов. Когда его спросили о том, как выработать дух победителей для попадания на ЧМ-2026, Черчесов ответил:

«Мы о чемпионате мира еще не думаем. Если вы мне подскажете, на каком базаре продается дух победителей, я обязательно туда съезжу. Это приобретается через игры, через тренировки и так далее. Поэтому мы и здесь».

Беньямин Шешко сделал хет-трик.
Фото Global Look Press

Бенефис бомбардира «Лейпцига»

Казахстан в этом матче выглядел заметно хуже, чем с Норвегией. Словенцы, как и скандинавы, подолгу владели мячом, но команда Черчесова допускала у своих ворот намного больше моментов. Особенно активным в составе соперника был Шешко: звезда бундеслиги мог отличиться практически сразу, но сделал это на 23-й минуте, изящно перекинув казахстанского голкипера Шацкого. А на исходе получаса нападающий «Лейпцига» оформил дубль.

Казахстан впервые создал что-то напоминающее голевой момент на 59-й минуте, когда Зайнутдинов издали пробил сильно, но точно в руки Облаку. А вскоре Шешко сделал хет-трик — первый в национальной сборной. Теперь на счету 21-летнего форварда 15 голов за Словению, он ворвался в пятерку лучших снайперов в ее истории.

Хозяева могли забить еще: шансы отличиться были и у Элшника, и у принадлежащего «Зениту» Дркушича, и у того же Шешко. Но счет так и остался 3:0 — разумеется, он полностью устроил команду Матьяжа Кека.

Теперь Словения лидирует в группе 3 дивизиона В Лиги наций, а Казахстан занимает последнее место без голов, но с одним турнирным баллом. Следующий матч команда Станислава Черчесова тоже проведет в гостях — в октябре она встретится с Австрией.

Станислав Черчесов
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Словении по футболу
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