Почему «Байер» снова станет чемпионом Германии. А «Бавария» не помешает Алонсо взять еще один титул

Большой разбор диспозиций в немецком футболе.

«Байер» Хаби Алонсо в прошлом сезоне поразил всех — это единственная команда, ни разу не проигравшая ни в бундеслиге, ни в Кубке Германии. В Лиге Европы поражений тоже не было, но только до решающего матча, в котором «фармацевтов» уничтожила «Аталанта» и лично Адемола Лукман.

Это не означает, что магия «Байера» закончилась — клуб продолжает выступать в том же духе: взяли Суперкубок в серии пенальти, в фирменном стиле сравняв счет в конце встречи, и уже выиграли в первом туре бундеслиги, вколотив победный после спорного пенальти в добавленное время.

Конечно, в прошедшем сезоне сложилось много факторов. Не принижаем тренерские заслуги Алонсо и его состава, но тяжело не согласиться с тем, что «Бавария» впала в сильнейший кризис за последние 10 лет, а вечный серебряный призер «Боруссия» не воспользовалась идеальным моментом и тоже провела слабый сезон.

Тем не менее «Байер» набрал 90 очков в чемпионате (рекорд — 91) и не проиграл ни в одной встрече. Команда стала самым настоящим топ-клубом и определенно имеет все шансы на еще один титул. Вот три причины для такого исхода сезона.

1. «Байер» сохранил лидеров

Стремительный взлет клуба к первым местам — не всегда хорошо, ведь обычно это означает, что команда после успеха устроит тотальную распродажу. Вспомните хотя бы чемпионский «Лестер».

Но «Байер» прошел все лето без потерь. Главный актив «фармацевтов» Флориан Вирц остался в команде. Юный немец повысил свою трансферную стоимость уже до 130 миллионов евро (данные Тransfermarkt) и в прошлом сезоне сделал 38 голевых действий в 49 матчах. Добавьте к этому еще очень успешный Евро-2024 и получите готового претендента на «Золотой мяч», которому для признания осталось лишь здорово проявить себя в Лиге чемпионов.

На самом деле, в любой другой год Вирца бы могли переманить в более престижную команду, хотя бы в «Баварию». Но, как мы знаем, мюнхенцы сейчас считают каждый цент и точно не могут себе позволить такую роскошь. Единственные варианты — трансфер в клуб АПЛ или в «Реал». Но и там, и там составы уже укомплектованы. Кстати, ходят слухи, что Вирц согласился на переход к сливочным следующим летом. Было бы интересно посмотреть, как уже пять атакующих игроков мирового класса уместились бы на одном поле.

Интрига была еще и в положении самого Хаби Алонсо. Испанца активно сватали ровно в три команды: в «Ливерпуль» на смену Клоппу, в «Баварию» вместо Тухеля и в «Реал» на место Анчелотти. «Баварии» коуч, похоже, отказал, в «Ливерпуле» нашли более подходящего им тренера, а «Реал» ожидаемо не стал убирать Анчелотти. Таким образом, Алонсо остался еще как минимум на год.

Джонатан Та и Хаби Алонсо. Фото Reuters

По другим позициям все то же самое — из «Байера» не ушел ни один футболист стартового состава. Вот все трансферы клуба на выход:

— Йосип Станишич вернулся в «Баварию». «Байер» ожидаемо не стал выкупать хорвата, ведь он получил очень неприятную травму и все еще восстанавливается.

— Сердар Азмун уехал в «Шабаб Аль-Ахли». Не сказать, что это большая потеря.

— Тимоти Фосу-Менса стал свободным агентом и до сих пор не нашел себе клуб. Тяжело это сделать, когда всего 10 раз за год попадаешь в заявку на матч и не проводишь на поле ни одной минуты.

— Адам Гложек поехал в «Хоффенхайм» за 18 миллионов евро. Чех сделал 7+5 по системе «гол плюс пас» в прошлом сезоне, сыграв всего тысячу минут. В основном он выходил на замену, так что он — точно не игрок старта. «Байер» еще и заработал на перепродаже футболиста пять миллионов — приходил в клуб он за 13.

А кто в «Байер» пришел?

— Мартин Террье из «Ренна» за 20 миллионов. Футболист забил девять голов и отдал семь голевых передач в прошлом сезоне, хотя и часто начинал матчи со скамейки запасных. В общем и целом это усиление обоймы — опытный, но не звездный.

— Жанюэль Белосян из «Ренна» за 15 миллионов. Это защитник модного в современном футболе амплуа — левша, который может сыграть как в центре, так и на фланге обороны. В общем, идеален для крайнего центрального в схеме с тремя защитниками.

— Алейш Гарсия из «Жироны» за 18 миллионов. Ощущение, что это ограбление века — футболист провел почти все матчи в ла лиге в основном составе с капитанской повязкой. Он действует в опорной зоне и неплохо помогает атаке (3+6 в прошлом сезоне). Контракт действовал до 2026-го, поэтому очень удивительно, что Гарсию отпустили так легко и... дешево. Связка с Джакой или Паласиосом в центре станет еще более яркой и мощной — Гарсия обеспечит и контроль, и давление.

В остальном все остается тем же — Гримальдо, Фримпонг, Джака, Паласиос, Хофманн, Тапсоба, Инкапье и все-все-все все еще в команде и будут продолжать играть за «Байер». Ходили слухи о переходе Та в «Баварию», но пока переговоры идут сложно. До закрытия трансферного окна остается около недели — трудно представить, что клуб согласится расстаться с кем-то из стартового состава.

Кингсли Коман, Харри Кейн и Томас Мюллер. Фото Reuters

2. Фактор «Баварии»

Конечно, главным претендентом на «салатницу» всегда является «Бавария». Но к клубу накопился ворох вопросов, и многие не уверены в том, что команда сможет навязать «Байеру» борьбу за титул.

Вообще, «Бавария» постаралась в это трансферное окно точечно усилиться. Взяли в опорную зону Жоау Палинью из «Фулхэма», в центр обороны пришел Хироки Ито из «Штутгарта», на правый фланг атаки подписали Майкла Олисе из «Кристал Пэлас».

Но все это не решает глобальных проблем «Баварии». Клуб уже несколько лет подряд страдает от эпидемий травм — в прошлом сезоне, например, вылетела едва ли не вся защита. Ито вроде бы должен решить проблему, но и он сейчас в лазарете. «Бавария» хотела подписать еще и Тапсоба из «Байера», но уже очевидно, что он останется.

В полузащите тоже проблемы — из обоймы по ходу прошлого сезона выпал даже Леон Горецка. Киммиху нравится играть в центре, но прошлый год ему пришлось заканчивать на правом фланге обороны. В общем, бросается в глаза отсутствие долгосрочного планирования — на первый взгляд кажется, что у «Баварии» нет четко сформулированного плана на несколько лет вперед.

Ну а в атаке у клуба полный перегруз: Мусиала, Гнабри, Коман, Сане, Мюллер, Тель, Кейн, Иранкунда и теперь еще Олисе. Понятно, что некоторые из них (особенно Коман) частенько травмируются, но если в обойме все — непонятно, как всем им давать игровые минуты и умещать на поле.

И главный фактор, который говорит не в пользу «Баварии» — фигура Венсана Компани. Нет, конечно, бельгиец здорово заявил о себе в «Бернли», но... в чемпионшипе. В АПЛ клуб сделал несколько подписаний именно под стиль Компани — клуб отошел от простого бей-беги, которым славился при Дайче, но такая стратегия себя не оправдала. Команда сразу же отправилась обратно в чемпионшип, а Венсан сбежал с тонущего корабля.

Есть вероятность, что его стиль просто подходит под игроков высокого класса — вся эта комбинационная игра и сложные тактические ходы тяжело ложатся на команду, которая только выкарабкалась из второго дивизиона Англии. Правда, если вылет «Бернли» о чем-то и говорит, то только об упрямстве Венсана и его плохой гибкости. Посмотрим, как он себя проявит. Желаем ему самого лучшего, но сомневаемся в готовности вести такой большой клуб к победам.

3. Прогнозы аналитиков

Главные на поприще прогнозов — аналитики из Opta. Они уже нагрузили свой суперкомпьютер перед новым сезоном — по итогам 10 тысяч симуляций почти в половине случаев чемпионом становился... «Байер». «Бавария» — тоже фаворит, но она выигрывала бундеслигу лишь в 21,7% симуляций.

В Opta главными факторами такого успеха тоже называют отсутствие больших трансферов на выход и фигуру Хаби Алонсо. Испанец, кстати, третий среди всех тренеров бундеслиги в истории по количеству набранных очков за матч (2,25). Круче только Гвардиола (2,52) и Флик (2,45). Он, конечно, в клубе всего два неполных года, но достижение невероятное, ведь он его достиг не с «Баварией», а с «Байером», который в 2022-м был скорее претендентом на вылет, чем на чемпионство.

В прошлом году, кстати, «Байеру» компьютер Opta давал всего 0,8% на чемпионство. Даже на 12-ю позицию шансы были выше — 1,8%. Вообще «Байер» ожидали увидеть четвертым и давали на этот исход 20,3%

В общем, верить компьютеру Opta или не верить — выбирайте сами. В большинстве случаев прогнозы аналитиков все-таки сбываются, а нынешний прогноз должен быть точнее, ведь в команде остались все лидеры — и даже сам Хаби Алонсо.

Футболисты «Боруссии» Дортмунд. Фото Reuters

Кто еще может помешать «Байеру»?

Легко «фармацевтам» точно не будет, и мы ожидаем, что скоро беспроигрышная серия все-таки закончится. Когда-нибудь это должно произойти. Если «Байер» начнет оступаться, есть команды, которые могут проявить себя, и это не только «Бавария».

Это может быть «Боруссия». Дортмундцы сменили тренера — теперь всем заправляет Нури Шахин — и мощно закупились под грядущую кампанию: Серу Гирасси, Паскаль Гросс, Вальдемар Антон, Ян Коуту и Максимилиан Байер. Гирасси и Антон — творцы успеха «Штутгарта», Коуту зажигал в сенсационной «Жироне», Байер — один из лучших молодых немецких форвардов, а старичок Гросс — наверное, самый недооцененный футболист последних лет.

Есть еще и «Лейпциг». Клуб потерял Дани Ольмо, но у них все еще море атакующих опций — например, Опенда наколотил 24 гола в предыдущем розыгрыше бундеслиги.

«Штутгарт» — главный лузер этого лета и вряд ли поборется за медали. Команда потеряла Ито, Антона и Гирасси. Клуб постарался усилиться под еврокубки и подписал сразу 13 новых футболистов, но им явно нужно будет время сыграться. Тем интереснее будет следить.

В общем, «Байер» прямо сейчас выглядит главным претендентом на титул. Состав (почти) тот же, тренер тот же, у конкурентов — проблемы. А, ну и чемпионская магия никуда не делась — «Байер» продолжает вытаскивать матчи на последних минутах в лучших традициях «Реала». Смотрим дальше — этот сезон бундеслиги обещает быть особенно интересным.