Яркий талант «Арсенала», новый форвард «Барсы», сменщик Салаха. Топ-10 потенциальных открытий сезона-2024/25

Некоторые уже закрепились в грандах.

Год назад почти никто не знал о существовании Пау Кубарси. В курсе были только совсем внимательные болельщики «Барселоны», которые пристально следят за молодежной командой. Ну и Рафа Маркес, тренировавший защитника. Да его даже не было на Transfermarkt!

Сегодня 17-летний футболист безвылазно играет в основе «Барсы» и вызывается в главную сборную Испании. Пример взлета слишком стремительный, но в течение каждого сезона зрители открывают для себя минимум десяток новых имен. Калафьори, Гирасси, Савио, Коуту, Барколя — слышали о них перед стартом кампании-2023/24? Не факт.

Предлагаем заранее подготовиться и пробежаться по игрокам, у которых есть все основания выстрелить в ближайшие месяцы.

Итан Нванери. Фото Global Look Press

Итан Нванери, «Арсенал», 17 лет, атакующий полузащитник

Самый молодой дебютант в истории АПЛ — в сентябре 2022 года англичанин вышел против «Брентфорда» в 15 лет и 181 день. Раньше в Премьер-лиге не было игроков младше 16! То есть у Нванери уже есть достижение, которое попробуй перебей, но надо развиваться.

Через полтора года Итан получил еще 13 минут в чемпионате, на этом пока все. Transfermarkt называет пацана атакующим полузащитником, добавляя, что он может сыграть и в центре нападения. Но, судя по предсезонке, где Нванери ярко себя проявил, его видят как дублера Букайо Саки. 11+4 за «Арсенал» U21 в прошлом сезоне красноречивы. Понятно, что ждать взрыва здесь и сейчас глупо, но удивить Итан вполне способен.

Клаудио Эчеверри. Фото AFP

Клаудио Эчеверри, «Манчестер Сити», 18 лет, атакующий полузащитник

Кто там последним носил ярлык нового Месси? Настала очередь Эчеверри! «Сити» купил аргентинца за 18,5 миллионов евро еще в январе 2024 года, но в Манчестер он приедет только посреди стартовавшего сезона. А пока бегает за «Ривер Плейт». Между прочим, шейхи выиграли конкуренцию за перспективного юнца у «Барселоны».

Клаудио зажег на чемпионате мира до 17 лет — капитанил в сборной, прибил Бразилию хет-триком в четвертьфинале и стал третьим бомбардиром турнира. Первый пункт дает понять, что тут дело не только в таланте, характер тоже на месте. Может, из-за него Пеп так спокойно отпустил Альвареса в «Атлетико»? Скоро из Аргентины подтянется кое-кто не менее одаренный.

Александар Павлович. Фото Global Look Press

Александар Павлович, «Бавария», 20 лет, центральный полузащитник

Возможно, сербского немца не было бы в этом списке во вселенной, где у него не случился тонзиллит прямо перед домашним Евро, куда Нагельсманн игрока вызвал. Но он случился. Это воспаление миндалин, при котором нередко требуется операция.

Павлович, к сожалению, пропустил большой турнир и отложил кажущийся неизбежным звездный час на попозже. Александар с семи лет в «Баварии», в июне клуб продлил с ним контракт до 2029 года — видимо, очень верят в воспитанника. Еще бы, он ведь уже самого Горецку усадил на лавку, а в феврале и марте признавался лучшим игроком команды.

Пау Виктор. Фото Global Look Press

Пау Виктор, «Барселона», 22 года, центральный нападающий

Каталонские финансы продолжают исполнение лирических сочинений, поэтому приходится эксплуатировать академию. И она не подводит! Ямаль, Кубарси и Фермин уже важнейшие детали команды, теперь очередь новой бригады. Сюда можно вписать двух Марков Берналя и Касадо, которые уже наигрываются в старте. Стоит последить за крайними защитниками Валье и Фортом.

Пау Виктор, в отличие от них — не воспитанник «Ла Масии», в «Барсу» он прибыл лишь прошлым летом и провел крутой сезон за молодежку — 20+6 в 39 играх. Если бы не уход Марка Гиу в «Челси», наверняка остался бы во второй команде. Но так Пау получил шанс на предсезонке и по полной его использовал — сначала забил «Сити», а потом отгрузил дубль в класико. Солидно? Мягко говоря! Четыре минутки с «Валенсией» Виктор тоже получил, но отличиться не успел. Ему уже 22 года — он ощутимо старше даже Педри с Гави. Пора раскрываться! Стареющий Левандовски может дать на это шанс.

Джанлука Престианни. Фото Global Look Press

Джанлука Престианни, «Бенфика», 18 лет, правый вингер

«Бенфика» уже несколько недель никого не продавала за бешеные деньги, это ни в какие ворота! Престианни на родине прозвали блохой. Знаете, у кого еще в Аргентине было такое прозвище в молодости? Знаете — у Месси.

Лиссабонцы боролись за выпускника школы «Велес Сарсфилд» с «Реалом» и победили, заплатив девять миллионов евро. Его путь в португальском гранде по сути только начинается, потому что на данный момент Джанлука всего три раза сыграл за главную команду. Но прогресс на «Да Луж» порой превышает все ограничения скорости, оттуда можно очень быстро умчаться в топ-клуб. Да, Энцо Фернандес?

Жюльен Дюранвиль. Фото Reuters

Жюльен Дюранвиль, «Боруссия», 18 лет, правый вингер

Пару лет назад у Венсана Компани спросили, кто, кроме Мбаппе и Холанна, будет претендовать на «Золотой мяч» в ближайшем будущем. Экс-капитан «Сити» назвал Гави, чем никого не удивил, и некого 16-летнего бельгийца, который на тот момент только-только подбирался к основе «Андерлехта».

Позже Дюранвиль за 8,5 миллионов евро переехал в Дортмунд, а совсем недавно, 17 августа, впервые отличился за «Боруссию» — добил «Феникс Любек» из региональной лиги. Единственное, что может помешать Жюльену — травмы. К 18 годам он пропустил из-за повреждений 446 дней. Почти полтора сезона и 87 матчей! Тревожно, но организм должен окрепнуть. Если мышцы и сухожилия перестанут подводить, бельгийцы получат одну из главных звездочек поколения.

Амад Диалло. Фото Reuters

Амад Диалло, «Манчестер Юнайтед», 22 года, правый вингер

От ивуарийца давно ждут прорыва. «МЮ» купил Диалло у «Аталанты» больше трех лет назад за 21 с лишним миллион евро. С тех пор — пара аренд, 23 матча за клуб и даже несколько вспышек.

В 1/8 финала Лиги Европы-2020/21 Амад забил важный гол «Милану», а в мае 2024-го сделал 1+1 во встрече с «Ньюкаслом» в АПЛ. Но главное произошло за два месяца крутого выступления в чемпионате. Вингер вышел на замену в кубковом матче с «Ливерпулем» при счете 1:2. Команда Тен Хага сравняла, снова пропустила в овертайме, снова сравняла, а на 121-й минуте Диалло уложил победный. Так радовался, что снял майку и получил вторую желтую. Тренер поверил в африканца и с конца прошлого сезона использует его чуть ли не в каждой игре. Да и на предсезонке Амад сверкал. Что еще нужно-то?

Оскар Бобб. Фото Reuters

Оскар Бобб, «Манчестер Сити», 21 год, правый вингер

Место норвежца в этом перечне оказалось под угрозой — он сломал ногу на тренировке и вылетел на несколько месяцев. В «Сити» умеют плавно развивать футболистов и мягко подводить к главной команде, лучший игрок АПЛ прошлого сезона Фоден не даст соврать. Многие в клубе думали, что Оскар засияет в новом сезоне, но вмешалась серьезная травма.

Но если Эчеверри, которого ждать до Нового года, тут есть, то почему бы и скандинава не упомянуть? Тем более разогнаться Бобб успел — отдал спасительную голевую на Бернарду Силву в Суперкубке Англии и был признан лучшим игроком матча. После ухода Альвареса именно соотечественник Холанна считался потенциальным дублером или партнером Эрлинга в атаке. Ну, перенос — не равно отмена.

Арчи Грей. Фото Global Look Press

Арчи Грей, «Тоттенхэм», 18 лет, центральный полузащитник

Парень 2006 года рождения вошел в топ-8 самых дорогих покупок статусного клуба АПЛ. «Тоттенхэм» отправил «Лидсу» за Грея 41,25 миллиона евро. А ведь парень даже без опыта выступлений в элитном дивизионе. Сон, Кулусевски и, что уж там, Павлюченко с Ребровым обходились лондонцам заметно дешевле!

Арчи не мог выбрать другую профессию. Его отец, дед и двоюродный дед были профессиональными футболистами и тоже играли за «Лидс». Находясь чуть за порогом совершеннолетия, англичанин имеет чуть меньше полусотни матчей в чемпионшипе и дебютировал в Премьер-лиге. Примечательно, что он комфортно себя чувствует и в центре поля, и справа в защите. Универсалы всегда в цене, особенно столь юные.

Бен Доук. Фото Global Look Press

Бен Доук, «Ливерпуль», 18 лет, правый вингер

Два факта, которые надо знать о шотландце. Первый: его сравнивают с Руни. Второй: в «Ливерпуле» верят, что он заменит Салаха, когда тот уйдет. До трансфера на «Энфилд» Бен провел всего 25 минут во взрослом футболе, потому и сумма сделки крохотная — «Селтик» получил 710 тысяч евро.

Доук выходил во всех внутренних турнирах, став самым молодым шотландцем АПЛ всех времен, и трижды появлялся в Лиге Европы. В прошлом декабре вингер порвал мениск и пропустил полгода. Судя по всему, теперь ему понадобится чуть больше времени, но его час должен настать относительно скоро.