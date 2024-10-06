Курьез дня: два идиотских пенальти за матч привезли в Германии. Это очень смешно
Матч 8-го тура второй бундеслиги между «Магдебургом» и «Гройтер Фюрт» закончился вничью (2:2), но запомнился не камбэком гостей с 0:2, а двумя странными пенальти. Игроки команд по очереди подарили друг другу 11-метровые, взяв мяч в руки у себя в штрафной.
Первый пенальти: игрок «Гройтер Фюрт» решил, что игра остановлена
В начале встречи отличился Гидеон Юнг из «Гройтер Фюрт» — после паса вратаря он взял мяч в руки в своей штрафной. Защитник думал, что игра остановлена, а арбитр назначил удар от ворот, который необходимо выполнить. В том эпизоде вратарь поймал мяч после навеса прямо на линии ворот, поэтому защитник ошибочно рассудил так.
Сам Гидеон стоял у угла площади ворот, откуда обычно мяч и возвращается в игру, что и смутило Юнга. Мохамед Эль-Ханкури не реализовал попытку, но удачно сыграл на добивании и вывел «Магдебург» вперед.
Второй пенальти: защитник «Магдебурга» думал, что судья назначил штрафной
Через три минуты после абсурдного 11-метрового хозяева удвоили преимущество, но в конце первого тайма сами подарили сопернику похожий пенальти. Защитник Даниэль Хебер схватил мяч в штрафной после контакта перед ней — решил, что арбитр остановил игру и назначил «стандарт», но рефери еще не прервал матч свистком.
«С моей точки зрения, это был явный фол, — оправдывался Хебер после игры. — Мне было ясно, что судья даст свисток. Потом я беру мяч в руки. А он говорит: «Но я не дал свисток, поэтому должен назначить пенальти». Не знаю, может быть, он просто неправильно увидел момент. Безумие! Эпизод с «Фюртом» и мой — это должно войти в историю».
Джулиан Грин реализовал 11-метровый и сократил отставание. На 75-й минуте «Гройтер Фюрт» сравнял счет — Ноэль Футкеу завершил камбэк команды.
Как команды выступают в этом сезоне
«Магдебург» еще не потерпел ни одного поражения в восьми турах чемпионата и расположился на второй строчке, лишь на один балл уступая «Фортуне». «Гройтер Фюрт» находится на 10-й позиции, не побеждая уже в четырех турах подряд.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|20-7
|14
|
2
|РБ Лейпциг
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
3
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|1
|1
|14-9
|13
|
4
|Фрайбург
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|
5
|Байер
|6
|3
|2
|1
|16-12
|11
|
6
|Унион Б
|6
|3
|2
|1
|6-4
|11
|
7
|Боруссия Д
|6
|3
|1
|2
|12-11
|10
|
8
|Штутгарт
|6
|2
|3
|1
|15-11
|9
|
9
|Хайденхайм
|6
|3
|0
|3
|10-8
|9
|
10
|Майнц
|6
|2
|2
|2
|11-10
|8
|
11
|Вердер
|6
|2
|2
|2
|8-12
|8
|
12
|Вольфсбург
|6
|2
|1
|3
|13-12
|7
|
13
|Аугсбург
|6
|2
|1
|3
|9-15
|7
|
14
|Боруссия М
|6
|2
|0
|4
|7-10
|6
|
15
|Ст-Паули
|6
|1
|1
|4
|4-9
|4
|
16
|Хоффенхайм
|6
|1
|1
|4
|10-16
|4
|
17
|Хольштайн
|6
|0
|2
|4
|9-19
|2
|
18
|Бохум
|6
|0
|1
|5
|6-14
|1
|4.10
|21:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|2 : 1
|5.10
|16:30
|
Байер – Хольштайн
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Бохум – Вольфсбург
|1 : 3
|5.10
|16:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|2 : 1
|5.10
|16:30
|
Вердер – Фрайбург
|0 : 1
|5.10
|19:30
|
Ст-Паули – Майнц
|0 : 3
|6.10
|16:30
|
Хайденхайм – РБ Лейпциг
|0 : 1
|6.10
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|3 : 3
|6.10
|20:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|1 : 1
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|8
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|5
|
|
Эрмедин Демирович
Штутгарт
|5
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|4
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|4
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|4
|1
|1
|
|
Стенли Нсоки
Хоффенхайм
|2
|1
|0