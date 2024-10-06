Курьез дня: два идиотских пенальти за матч привезли в Германии. Это очень смешно

Футболисты из второй бундеслиги привезли два пенальти за то, что взяли мяч в руки

«Гройтер Фюрт» и «Магдебург» подарили друг другу по голу.

Матч 8-го тура второй бундеслиги между «Магдебургом» и «Гройтер Фюрт» закончился вничью (2:2), но запомнился не камбэком гостей с 0:2, а двумя странными пенальти. Игроки команд по очереди подарили друг другу 11-метровые, взяв мяч в руки у себя в штрафной.

Первый пенальти: игрок «Гройтер Фюрт» решил, что игра остановлена

В начале встречи отличился Гидеон Юнг из «Гройтер Фюрт» — после паса вратаря он взял мяч в руки в своей штрафной. Защитник думал, что игра остановлена, а арбитр назначил удар от ворот, который необходимо выполнить. В том эпизоде вратарь поймал мяч после навеса прямо на линии ворот, поэтому защитник ошибочно рассудил так.

Сам Гидеон стоял у угла площади ворот, откуда обычно мяч и возвращается в игру, что и смутило Юнга. Мохамед Эль-Ханкури не реализовал попытку, но удачно сыграл на добивании и вывел «Магдебург» вперед.

Второй пенальти: защитник «Магдебурга» думал, что судья назначил штрафной

Через три минуты после абсурдного 11-метрового хозяева удвоили преимущество, но в конце первого тайма сами подарили сопернику похожий пенальти. Защитник Даниэль Хебер схватил мяч в штрафной после контакта перед ней — решил, что арбитр остановил игру и назначил «стандарт», но рефери еще не прервал матч свистком.

«С моей точки зрения, это был явный фол, — оправдывался Хебер после игры. — Мне было ясно, что судья даст свисток. Потом я беру мяч в руки. А он говорит: «Но я не дал свисток, поэтому должен назначить пенальти». Не знаю, может быть, он просто неправильно увидел момент. Безумие! Эпизод с «Фюртом» и мой — это должно войти в историю».

Джулиан Грин реализовал 11-метровый и сократил отставание. На 75-й минуте «Гройтер Фюрт» сравнял счет — Ноэль Футкеу завершил камбэк команды.

Как команды выступают в этом сезоне

«Магдебург» еще не потерпел ни одного поражения в восьми турах чемпионата и расположился на второй строчке, лишь на один балл уступая «Фортуне». «Гройтер Фюрт» находится на 10-й позиции, не побеждая уже в четырех турах подряд.